El Papa Francisco pidió buscar a Cristo "en lo cotidiano”, acompañando como Él “las lágrimas de los que sufren”, porque la Resurrección hace imposible reducirlo "a un héroe del pasado” o ser indiferente al sufrimiento.

“Él está vivo y permanece siempre con nosotros, llorando las lágrimas de quien sufre y multiplicando la belleza de la vida en los pequeños gestos de amor de cada uno de nosotros”, expresó en el texto de la homilía que preparó para la solemne Misa del Domingo de Pascua de Resurrección que fue presidida en su lugar por el Cardenal Angelo Comastri.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Alegre Misa del Domingo de Resurrección en la plaza de San Pedro. Crédit: Daniel Ibañez/EWTN News

El rito comenzó con el tradicional Resurrexit con el que se invitó a todos los presentes en la Plaza de San Pedro y a quienes siguieron la celebración en directo a unirse al júbilo de la victoria de Jesucristo sobre la muerte.

El Pontífice, que este Sábado Santo sorprendió a un grupo de peregrinos cuando se presentó por sorpresa en la Basílica de San Pedro para rezar, indicó que el anuncio de la Pascua es que “la muerte” no ha podido retener a Cristo, que “ya no está envuelto en el sudario, y por tanto no se le puede encerrar en una bonita historia que contar”.

Más de 10.000 ramos de flores adornaron la Plaza de San Pedro. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

Las más leídas 1 2 3 4 5

“No se le puede reducir a un héroe del pasado ni pensar en Él como una estatua colocada en la sala de un museo”, insistió.

En la homilía, el Papa Francisco reflexionó sobre la actitud que asumieron los discípulos, que al recibir “la desconcertante noticia, corrían los dos juntos”.

“¡Todos los protagonistas de los relatos pascuales corren! Y este “correr” expresa, por un lado, la preocupación de que se hubieran llevado el cuerpo del Señor; pero, por otro lado, la carrera de la Magdalena, de Pedro y de Juan manifiesta el deseo, el impulso del corazón, la actitud interior de quien se pone en búsqueda de Jesús”, explicó el Santo Padre al constatar de este modo que los cristianos no pueden quedarse inmóviles.

Otro momento de la celebración. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

“Porque si ha resucitado de entre los muertos, entonces Él está presente en todas partes, habita entre nosotros, se esconde y se revela también hoy en las hermanas y los hermanos que encontramos en el camino, en las situaciones más anónimas e imprevisibles de nuestra vida”, manifestó.

Por eso la fe pascual, enfatizó, “está lejos de ser una solución estática o un instalarse tranquilamente en alguna seguridad religiosa”.

Los Cardenales de la Curia participaron en la Misa del Domingo de Pascua. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

Por el contrario, el Pontífice señaló que la Pascua “impulsa al movimiento” y a tener ojos capaces de “ver más allá, para descubrir a Jesús, el Viviente, como el Dios que se revela y que también hoy se hace presente, nos habla, nos precede y nos sorprende”.

“Esta es la esperanza más grande de nuestra vida: podemos vivir esta existencia pobre, frágil y herida, aferrados a Cristo, porque Él ha vencido a la muerte, vence nuestras oscuridades y vencerá las tinieblas del mundo, para hacernos vivir con Él en la alegría, para siempre”, indicó al tiempo que puso énfasis en que el Jubileo de la Esperanza 2025 llama a los fieles a renovar su esperanza y compartirla con la humanidad.

Icono bizantino de Cristo Resucitado. Crédito: Daniel Ibañez/ EWTN News

Y agregó: “No podemos aparcar el corazón en las ilusiones de este mundo ni encerrarlo en la tristeza; debemos correr, llenos de alegría. Corramos al encuentro de Jesús, redescubramos la gracia inestimable de ser sus amigos”.

Finalmente, el Cardenal Cosmatri agradeció al Santo Padre su esfuerzo por preparar la homilía: "Gracias Papa Francisco, por esta fuerte invitación a despertar de nuevo nuestra fe en Jesús resucitado y vivo y siempre presente a nuestro lado", señaló tras desear una buena Pascua a todos los presentes.