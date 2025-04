Un grupo de 33 adultos, algunos de ellos provenientes de países como Venezuela, Perú, Congo, Marruecos o Alemania, recibirán el Bautismo en la Diócesis de Getafe (España), durante la celebración de la Vigilia Pascual.

Los catecúmenos recibirán las aguas bautismales en dos ceremonias presididas por Mons. Ginés García Beltrán, en la Catedral de Santa María Magdalena y por su auxiliar, Mons. José María Avendaño, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús.

Quienes están próximos a recibir el primero de los sacramentos de la iniciación cristiana, tienen entre 17 y 66 años y se han estado preparando gracias a la ayuda de catequistas y sacerdotes siguiendo el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos.

Entre los catecúmenos, procedentes de diversas localidades pertenecientes a la diócesis situada al sur de Madrid, se encuentra Irene Casado, profesora del Colegio Arenales de Arroyomolinos, un centro con ideario católico.

En su proceso de conversión ha influido el testimonio de otros maestros del centro y amigos, tal y como ha publicado la diócesis en su sitio web: “En el colegio, mis profesores fueron clave en este proceso. Luego, en la universidad y en el trabajo, algunos compañeros me ayudaron a integrarme más en la comunidad. Además, otras personas me han mostrado lo bueno que es tener a Dios presente en el día a día. He encontrado una paz y una alegría que antes no tenía”.

“Quería ser hija suya, no sólo de deseo, por eso decidí informarme para ser bautizada”, explica Lorena Milán, otra de las personas que recibirá el Bautismo el próximo sábado. Por eso, inició un camino de formación que se ha extendido durante año y medio.

“Todo este tiempo ha sido intenso y precioso, he aprendido, he conocido a Dios en profundidad y puedo decir que no quiero alejarme nunca de Él. Gracias a Él, soy feliz”, describe.