En la Vigilia Pascual de 2025, la Iglesia Católica en Inglaterra prevé el mayor número de nuevos católicos que abrazarán el catolicismo en la última década.

Hay evidencia de un incremento particular entre hombres jóvenes, quienes afirman que su interés fue despertado inicialmente por apologistas católicos en redes sociales y también por la herencia tradicional del catolicismo.

Casi todas las diócesis inglesas contactadas por CNA —agencia en inglés de EWTN News— reportaron un aumento significativo tanto de catecúmenos como de candidatos durante el Rito de Elección al comienzo de la Cuaresma, en comparación con el año pasado. Muchas no habían visto cifras similares en una década.

La Diócesis de Westminster, que abarca gran parte de la ciudad de Londres, informó que este año cuenta con 252 catecúmenos y más de 250 candidatos, sumando más de 500 personas que serán recibidas en la Iglesia Católica esta Pascua, la cifra más alta desde 2018.

La arquidiócesis vecina de Southwark, que tiene un importante programa de evangelización, registró más de 450 adultos completando este año el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA) este año, más que el 2024. No se veían estos niveles desde que el Papa Benedicto XVI permitió la entrada de comunidades anglicanas a la plena comunión en 2011 mediante la constitución apostólica Anglicanorum Coetibus.

“No creo que esto se deba sólo a la recuperación post-covid; parece que algo nuevo está ocurriendo. El Espíritu Santo se está moviendo de una manera muy particular”, dijo Mark Nash, director de la Agencia de Evangelización y Catequesis de Southwark.

Aunque los candidatos provienen de contextos muy diversos, Nash ha notado algunas tendencias, como hombres jóvenes inicialmente inspirados por evangelistas y apologistas estadounidenses en línea, como el Obispo Robert Barron, fundador de Word on Fire; el P. Mike Schmitz, un popular conferencista, podcaster y capellán universitario; Edward Sri, teólogo, autor y conferencista; y Trent Horn, apologista católico y podcaster.

Nash también ha notado un aumento de personas provenientes de países ateos.

“Como parte de mi trabajo, de manera anecdótica, al visitar varias parroquias y grupos, he visto un gran número de jóvenes, particularmente hombres”, dijo. “Cada vez hay más chinos… en Southwark tenemos la bendición de contar con una gran diversidad étnica. Es realmente la Iglesia universal; resulta profundamente edificante”.

La diócesis publicó un video con entrevistas a cuatro candidatos que dan sus razones y motivaciones para ser católicos, incluyendo el testimonio de los padres de la Iglesia primitiva, la experiencia en una escuela católica y la profunda fe de un niño pequeño.

Una músico que llevaba una vida “rock and roll” dijo que se sentía atraída por la Virgen María. “Sabía que era algo real, fuerte y puro. María me da tanto consuelo, amor y comprensión, y cada vez que he sentido dudas, soledad o rechazo, todo lo que tengo que hacer es acudir a María y siento ese consuelo… Amo a Jesús”, dijo Vedina-Rose en el video.

En toda Inglaterra y Gales se observan tendencias similares:

La Diócesis de Arundel y Brighton, en la costa sur, informó que pasó de 60 catecúmenos y poco menos de 90 candidatos en 2024 a 105 catecúmenos y 105 candidatos este año.

En la Diócesis de Northampton, al norte de Londres, hubo 38 candidatos adultos al Bautismo y 62 para ser recibidos en la Iglesia Católica. Las estadísticas anuales indican que no se veían estos niveles desde 2014, y salvo un repunte a mediados de los 2000, estas cifras son históricamente altas.

La Arquidiócesis de Birmingham, en el centro del país, indicó que hubo 201 catecúmenos y candidatos en el Rito de Elección, en comparación con casi 130 en 2024.

En el norte de Inglaterra, la Arquidiócesis de Liverpool tuvo 140 candidatos y catecúmenos este año. El año pasado fueron 110.

Una asistente a la Catedral de Liverpool es Sarah Yates, de 21 años, quien será bautizada en la Vigilia Pascual. Aunque sus padres no eran religiosos, el tiempo que pasó yendo a Misa con sus abuelos sentó las bases de su interés reciente. Ella atribuye el aumento del interés de los jóvenes en el catolicismo a internet.

“Creo que el auge de las redes sociales ha llevado al aumento. La gente puede expresar cualquier opinión. Si alguien en Estados Unidos dice algo, yo puedo verlo y luego investigar por mi cuenta”, dijo.

“Personalmente, no me gusta usar tanto las redes sociales”, continuó, “pero con YouTube y Spotify puedes sentarte en la comodidad de tu casa y aprender toda la historia del catolicismo; está todo disponible”.

John Withers, director de WeBelieve , un nuevo festival católico en Inglaterra, comentó que ha visto a varios jóvenes acercarse a su parroquia tras haber sido atraídos por videos en YouTube. Comenzaron con el psicólogo Jordan Peterson, luego el Obispo Barron y después el P. Schmitz.

“Literalmente siguieron ese viaje algorítmico hacia la Iglesia”, dijo Withers. “La sociedad ha sido ‘espiritual pero no religiosa’ desde hace tiempo. Ahora, el cristianismo —particularmente en sus formas antiguas— está convirtiéndose en una opción espiritual socialmente aceptable. Hay algo en el ambiente”.

El aumento de personas que ingresan a la Iglesia Católica parece haberse dado en muchas parroquias a lo largo de Inglaterra. Pero ha habido un interés particular en expresiones más tradicionales, a menudo en oratorios urbanos dirigidos por una red de sacerdotes fundada por San Felipe Neri.

Un sacerdote del oratorio señaló a CNA: “Hay un resurgimiento notable del interés por la fe, especialmente entre los jóvenes, y en particular los hombres jóvenes. Tenemos un flujo continuo de interesados, tanto que diría que cada semana hay al menos una persona nueva preguntando por cómo hacerse católica”.

“Diría que la mayoría de quienes llegan a la Iglesia no tienen formación religiosa, o casi ninguna. Es precisamente la falta de propósito y verdad en la sociedad contemporánea lo que los lleva a buscar sentido. Por eso, las versiones diluidas del cristianismo no les resultan atractivas”, agregó.

Una historia personal que ilustra esta tendencia es la de Paul Sapper, de 27 años, quien trabaja como oficial de comunicaciones en ADF International, una organización cristiana que ha defendido a muchos cristianos procesados por su labor provida o por defender valores conservadores en el Reino Unido.

Sapper conoció cristianos por primera vez en la Universidad de Oxford y pasó un tiempo en iglesias evangélicas. Fue atraído por la Iglesia Católica por su defensa de la ética sexual tradicional, incluyendo el rechazo a la anticoncepción. Actualmente asiste a la Misa tradicional en latín.

Asegura que su generación se siente cada vez más atraída al cristianismo en su forma histórica y que el aumento “enormemente alentador” de personas en el Rito de Elección es una “señal prometedora de que podríamos estar en un punto de inflexión y entrando en una nueva era”.

“Hay un consenso general entre personas de diversas cosmovisiones de que las cosas están empeorando y que estamos en una era de decadencia, en este país y en todo Occidente”, sostuvo.

“La solución a la crisis que enfrentamos hoy no es política ni cultural —es espiritual, ya que enfrentamos una crisis espiritual. A medida que las cosas se oscurecen, más y más personas —especialmente los jóvenes— están dándose cuenta de que la luz de Cristo y su verdad brillan aún más intensamente en la oscuridad”.

“La decadencia no es inevitable, pero nuestra civilización sólo puede sanar volviendo a sus principios fundacionales, los cuales están basados y dependen por completo de la fe y la cosmovisión cristiana”, afirmó.

El interés por el cristianismo no se limita al catolicismo. La Society for Promoting Christian Knowledge, una editorial protestante, informó que ha habido un aumento del 87% en la compra de Biblias entre 2019 y 2024, y también se han reportado conversiones en algunas iglesias evangélicas.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .