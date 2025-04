Un sacerdote de la Arquidiócesis de Los Ángeles (Estados Unidos) fue arrestado después de presuntamente haber tenido una conducta sexual inapropiada con una menor.

El P. Jaime Arriaga fue detenido el 3 de abril, según los registros del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

La arquidiócesis informó el domingo a los feligreses de las parroquias de Our Lady of Perpetual Help y St. Louis of France que había recibido la denuncia de mala conducta el 2 de abril y la informó rápidamente a la policía.

Antes de su arresto, el sacerdote fue “retirado del ministerio como resultado del informe de una presunta conducta sexual inapropiada que involucraba a una menor”, ​​dijo la arquidiócesis.

Las acusaciones “condujeron a un proceso penal”, señaló la arquidiócesis, según Angelus News.

Arriaga ha sido acusado de “agresión con intención de cometer un delito grave y cuatro delitos graves de actos obscenos y lascivos contra una persona de 14 a 15 años”, informó Angelus News. Se declaró inocente de los cargos el lunes.

El sacerdote se encuentra detenido sin derecho a fianza y su próxima fecha de comparecencia ante el tribunal es el 5 de junio, según los registros del sheriff.

Para este miércoles por la mañana, se había retirado un perfil de Arriaga que se encontraba en el sitio web de la arquidiócesis. El sacerdote fue ordenado el año pasado el 1 de junio.

La arquidiócesis no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el miércoles por la mañana.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.