El Arzobispo de Madrid, el Cardenal José Cobo, afirmó que el Papa Francisco ha dicho sobre su posible renuncia que “cuando los que estén cerca vean que ha perdido la cabeza, él se fiará de ellos”.

A su juicio, este momento aún no ha llegado: “Sabemos que el Papa nos acompaña y sabemos que sigue gobernando la Iglesia”, subrayó el purpurado durante un encuentro informativo organizado por el diario La Razón.

Preguntado por el momento de enfermedad y convalecencia del Papa Francisco, Mons. Cobo narró que el Cardenal Parolin le confió que el Pontífice “recuperó el sentido del humor”.

“Me consta que sigue despachando y está enterado absolutamente de todo”, añadió el prelado, quien agregó que al Papa Francisco lo que le sucede es que “la cabeza le va por delante del cuerpo y que el cuerpo a veces no le sigue”.

Sobre su periodo de convalecencia, expuso que “según los que están alrededor va a buen ritmo, pero un mes o dos meses no se lo va a quitar nadie”.

La resignificación del Valle de los Caídos, una “ocurrencia” del Gobierno

El Arzobispo de Madrid, el Cardenal José Cobo definió como “ocurrencia” del Gobierno español el proyecto de resignificación del Valle de los Caídos e instó, a quienes quieran protestar por ello, que se dirijan al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez y no hacia los obispos.

Además, ha reiterado su sorpresa por las movilizaciones frente a la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE) la pasada semana, en las que se señaló a los obispos como traidores al haber alcanzado aparentemente un pacto con el Gobierno sobre el recinto monumental.

“Estoy un poco perplejo, porque la ocurrencia esta no ha sido nuestra, esto ha sido del Gobierno, pues planteárselo al Gobierno, no a nosotros”, señaló.

El prelado subrayó que, si la Iglesia Católica tiene presencia en el Valle de los Caídos, es porque fue el Estado, dirigido entonces por Francisco Franco, el que decidió “que hubiera una abadía y quiso que hubiera una basílica pontificia”.

El Cardenal Cobo señaló que su papel en las negociaciones entre el Gobierno de España con la Santa Sede para modificar el sentido originario del Valle de los Caídos, lugar de oración por la paz y la reconciliación entre los españoles, se debe a la confluencia de varias “jurisdicciones internas”.

El Arzobispo de Madrid se refirió así a las normas propias de la Abadía benedictina, las que atañen a la Basílica pontificia de la Santa Cruz (sujeta a los Acuerdos entre la Iglesia Católica y el Estado Español firmados en 1979) y al papel de la Conferencia Episcopal y la Nunciatura. “En un momento dicen, bueno, pues que haya uno solo el que vaya conectando a cada una de las jurisdicciones. Y me tocó a mí”, expuso el prelado.

Inmigración: vienen “huyendo de infiernos”

El Cardenal Cobo también se refirió a la cuestión de la inmigración, afirmando que no se puede afrontar desde el punto de vista político “poniendo parches” y reclamó “un pacto de estado” sobre la cuestión que atienda a los que llegan, porque vienen “huyendo de infiernos”.

En este sentido, expuso el caso de una mujer nigeriana que “venía huyendo de granjas de mujeres” y señaló que hay padres que “sortean a qué niño lo mandan a Europa porque saben que el resto se les va a morir”.

Retrato de retos y problemas en la Archidiócesis de Madrid

Durante su intervención inicial, el Cardenal Cobo expuso algunas de las claves de su labor pastoral al frente de la Archidiócesis de Madrid y esbozó sus principales retos y problemas.

En primer lugar, se mostró inspirado por la “vida audaz” de San Juan Pablo II, la “clarividencia” de Benedicto XVI y la “mirada de misericordia” del Papa Francisco y señaló tres focos de atención prioritaria: El redescubrimiento del bautismo; la sinodalidad, como modo de sintonizar con la Iglesia universal; y el cuidado de las personas.

Entre los restos, señaló la necesidad de “dar valor a las familias” como signo de esperanza; acoger a los jóvenes “sean como sean, vengan de donde vengan, sin prejuicios”; la migración, entendida no como un problema, sino como “una oportunidad para nuestra Iglesia” que calificó de “preciosa e imparable”; y, en cuarto lugar, el biólogo con la cultura, la política y la economía.

Para el Cardenal Cobo, los principales problemas que debe afrontar la diócesis son “la soledad no deseada” tanto de personas mayores como más jóvenes, con especial atención al aumento de los suicidios; la “brecha social”, respecto de la que subrayó que “el ascensor social empieza a no funcionar”; y la “salud mental”, que no es atendida de manera suficiente y supone “un drama para nuestras comunidades”.

Mención aparte hizo del problema de los abusos tanto en el seno de la Iglesia Católica, como fuera de ella, señalando que “tenemos la necesidad de barrer nuestra Iglesia”, pero también de atender “la basura que se acumula en las zonas comunes”, en referencia a los abusos en el ámbito intrafamiliar”, donde se dan las cifras más altas. “Estamos desbordados por todos los casos de abuso intrafamiliar, no damos abasto”, lamentó el purpurado.

El último problema señalado por el Cardenal Cobo fue el referido a “la violencia y la polarización”.