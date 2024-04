Sinodalidad no es una moda teológica sino un modo de ser Iglesia, dice el Cardenal Cobo

Por otra parte, añade, “no será creíble una sinodalidad que no interrogue nuestra forma de expresar y vivir la comunión. Tampoco lo será si no ayuda a generar e impulsar comunidades vivas y familiares, espacios de acogida y escucha, hogares en medio de la vida diaria que saben que su centro no es la ideología ni el querer evadir de la realidad, sino la experiencia de Cristo”.

Al mismo tiempo, el Arzobispo de Madrid señala que “no podemos ser ingenuos” sobre lo que significa una “Iglesia sinodal y misionera”, pues “seguimos necesitando diversos liderazgos, un reparto de servicios y responsabilidades” por lo que anima a revitalizar los órganos de toma de decisiones.

En paralelo, anima a “avanzar con claridad para dar a toda persona —también a las mujeres— el espacio de responsabilidad que le es debido como bautizada en cada comunidad. Eso nos ayudará a dar pasos sosegados pero firmes para que seamos una iglesia más sinodal”.