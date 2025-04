El doctor Sergio Alfieri, director del departamento médico-quirúrgico del Hospital Policlínico Gemelli, quien coordinó los cuidados y las terapias al Papa Francisco durante su internamiento por una neumonía bilateral, aseguró que “ya no está enfermo” y que, en esta nueva fase del pontificado, comienza “un tira y afloja entre él y los médicos”.

“El Papa ya no está enfermo. Cuando estaba hospitalizado tenía el sistema inmunitario deprimido y por eso tenía problemas. Ahora ya no está inmunodeprimido, ya no está enfermo. Está convaleciente. Solo lleva dos semanas. Esperemos que respete las otras seis”, señaló Alfieri en una entrevista con el TG1, la principal cadena televisiva de la televisión pública italiana (RAI).

Tras cinco semanas de hospitalización en Roma, el Pontífice, de 88 años, regresó el pasado 23 de marzo al Vaticano, donde prosigue su convalecencia de al menos dos meses sin actividades públicas y con terapias de reeducación motriz y respiratoria.



El Papa Francisco en la plaza de San Pedro este domingo. Crédito: Daniel Ibaéz/ EWTN News

“Lo conocemos. En este momento que ha salido, cuando se den las condiciones, poco a poco irá recuperándose. Ahora comenzará un tira y afloja entre él, que quiere cada vez más estar en medio de la gente y los médicos, que no es que queramos bloquearlo, pero sí que observe la convalecencia”, explicó.

El Papa Francisco, que está retomando esta semana sus encuentros de trabajo con altos cargos de la Curia Vaticana tras dos semanas de riguroso aislamiento, sin visitas de ningún tipo, ha comenzado una nueva fase del pontificado. Este domingo, durante el Jubileo de los Enfermos, se presentó por sorpresa y se prodigó entre los fieles, a quienes incluso saludó estrechándoles la mano.

El pontífice saludó este domingo a varios fieles. Crédito: Vatican Media

El cirujano Sergio Alfieri, que operó dos veces al Papa Francisco de una estenosis diverticular en el colon, estaba presente en la Plaza de San Pedro y dió a entender que también estaba al tanto de la sorpresa dada por el Santo Padre, su paciente más ilustre.

“Él ha hecho esta sorpresa para demostrar que no sólo ha regresado a su casa, Santa Marta, sino con su pueblo, en medio de la gente. Él no esconde su fragilidad, para demostrar que algunas veces necesita durante más tiempo estas cánulas con baja dosis de oxígeno”, declaró.

Además, señaló que la peor fase de la neumonía bilateral “ya ha sido superada”, si bien prosigue la terapia farmacológica que le han prescrito en el Gemelli.

“Él decide. Si fuera por él, habría salido hace una semana”, comentó tras constatar que posiblemente habrá nuevas sorpresas.

Este miércoles el Vaticano difundirá, como en ocasiones anteriores, el texto que ha preparado para la Audiencia General, que queda suspendida en cualquier caso. La cita en la que el Pontífice suele pronunciar su catequesis lleva cancelada desde hace siete semanas sin contar con el parón por los ejercicios espirituales de Cuaresma que el Pontífice siguió por vídeoconferencia desde el hospital.

Sin embargo, de momento, no hay ninguna previsión sobre la posible participación del Papa Francisco en las ceremonias litúrgicas propias de la Semana Santa.

En todo caso, si estuviera ausente por la enfermedad, no sería la primera vez que se vive en el Vaticano una Semana Santa marcada “por una situación problemática de salud”, tal y como indicó el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni.

En 2005, la ausencia de Juan Pablo II (1978-2005), que ya estaba muy débil y que de hecho falleció días después, marcó las celebraciones de Semana Santa que estuvieron presididas en su mayoría por el entonces Secretario de Estado, el Cardenal Angelo Sodano.

Asimismo poco antes de la Semana Santa de 2023, el Pontífice fue dado de alta tras ser hospitalizado en el Gemelli por otra infección pulmonar de la que se recuperó en tiempos breves.

Sin embargo, tuvo que delegar la celebración del Domingo de Ramos al Cardenal Leonardo Sandri, vicedecano del Colegio Cardenalicio. El año pasado, otra bronquitis provocó que el Pontífice no participara en el tradicional Vía Crucis en el Coliseo para no exponerse a las bajas temperaturas de la noche.