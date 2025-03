El director del colegio del Regnum Christi Highlands El Encinar, P. Jesús María Delgado LC, ha presentado su dimisión días después de que denunciaran cinco casos de abuso a cargo del P. Marcelino de Andrés, exsecretario de Marcial Maciel.

Según se detalla en el séptimo comunicado realizado por la institución desde que estallara el caso, el P. Delgado renunció a sus funciones.

“Ante la situación que vivimos en el colegio del que soy director, que ha provocado un profundo dolor y ha causado desconfianza en nuestra institución, considero que debo presentar mi renuncia como director”, comienza la carta.



En ella, afirma que comparte el dolor con “quienes se sienten defraudados y abatidos por la decepción”, pide perdón por haberlo causado y anima al centro educativo a emprender “una nueva etapa, con la tarea urgente de emprender las reformas necesarias para seguir buscando la excelencia, sanar el dolor y restaurar la confianza perdida”.

Este comunicado, firmado por el P. Javier Cereceda LC, presidente de la Junta de dirección de los Colegios del Regnum Christi de España, se anuncia que la consagrada del Regnum Christi Marilú Álvarez se hace cargo de la dirección sobre quien se ha seguido “un proceso meticuloso de análisis en todos los ámbitos de sus competencias y recorrido personal y profesional”.

“¿Y ahora qué?”, se pregunta el director territorial de los Legionarios de Cristo

El P. Cereceda se ha dirigido en otra misiva a todos los legionarios de Cristo y a los demás miembros del Regnum Christi de España, así como a las comunidades educativas de los colegios de la institución en el país para constatar que “los graves hechos denunciados nos vuelven a poner frente a la realidad del sufrimiento provocado a lo largo de nuestra historia y por el que volvemos con humildad a pedir perdón”.

En él, recuerda los pasos dados desde 2019, cuando se inició una revisión profunda, empezando por los abusos cometidos por el fundador Marcial Maciel y que han llevado a la refundación de la institución, cuyos nuevos estatutos fueron aprobados de manera definitiva el pasado 5 de febrero.

“En medio del dolor que nos toca vivir, surge la pregunta en muchos corazones, ¿y ahora qué? Queremos deciros que la respuesta a esta pregunta, desde la humildad y desde el compromiso, es que no renunciamos, no desistimos, no abandonamos el camino de renovación que emprendimos entonces”, señala el religioso.

“Sabemos que nunca será suficiente y nunca será demasiado lo que hagamos en favor de una cultura del cuidado, la prevención, la verdad, la justicia y la sanación”, prosigue el P. Cereceda.

En consecuencia, asegura: “Vamos a redoblar nuestro empeño sin ahorrar esfuerzos para hacer una profunda revisión de nuestra cultura institucional y para seguir impulsando una cultura de cero abusos”.

“Nos toca reflexionar frente a lo vivido, extraer enseñanzas y aprender de cada experiencia. A todos los miembros del Regnum Christi, la Iglesia y a toda la sociedad, les pedimos también que nos sigan ayudando y acompañando para poder ser siempre fieles en este compromiso que hoy públicamente renovamos”, concluye.