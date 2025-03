Si bien son conocidos los últimos instantes del “buen ladrón”, quien crucificado a la derecha de Jesús en el Calvario reconoció al Hijo de Dios y se arrepintió de sus pecados, pocos lo asocian con el nombre de San Dimas o conocen los detalles de su vida.

Sin embargo, es la única persona a quien Jesús de Nazaret aseguró explícitamente que estaría en el cielo —“te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc 23,43) — y su breve, pero decisiva aparición en las Escrituras, constató que “toda historia necesita salvación”.

El escritor y periodista español Tony Gratacós rescata la figura de este santo, cuya festividad se celebra cada 25 de marzo, en su novela histórica La canción de Dimas, una obra que destaca su relevancia y cómo “su salto de fe” es el mismo al que estamos llamados a realizar todos los católicos.

En entrevista con ACI Prensa, Gratacós precisa que hay varios detalles novelados de la vida Dimas, y en tono de broma confiesa que quizá la historia de Jesús y este criminal debería haber permanecido en la intimidad: “No sé si, cuando llegue al cielo, Dimas me dará un abrazo o un puñetazo”, bromea.

Tony Gratacós, autor de "La canción de Dimas". Crédito: Almudena Martínez-Bordiú, ACI Prensa

Con una carrera destacada en la cadena española Antena 3 y en The Walt Disney Company, Gratacós revela que su vida de fe dio un giro decisivo tras ver la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. “El Señor te cuida siempre con tanto cariño que a mí me tocó a través del cine, porque sabe cuánto me gusta”, asegura.

El salto de fe de Dimas

En su novela, el autor destaca cómo Dimas, a pesar de haber sido un criminal, supo reconocer “la divinidad de Jesús en su humanidad”. Esto, para el escritor, fue un salto de fe que los católicos debemos imitar también hoy “para reconocer en un pedazo de pan al Hijo de Dios”.

“No es que todos tengamos derecho a una oportunidad, pero sí es cierto que a lo largo de su vida, el hombre puede cambiar. Toda vida necesita ser iluminada, necesitamos ser salvados. No podemos juzgar a un hombre por una fotografía, sino hasta que la película termina”, reflexiona el autor, invitando a los lectores a descubrir el poder transformador de la fe.

Para Gratacós, su novela no sólo permite al lector sumergirse en la Galilea del siglo I, sino que también ofrece una nueva forma de vivir la Cuaresma y la Semana Santa “con una mirada nueva”.

"La canción de Dimas: Toda historia necesita salvación". Crédito: Cortesía

“Este libro puede ayudarnos a sacudirnos la rutina en la que a menudo encerramos nuestra fe. No se trata de encerrar, sino de ponerle fuego, corazón y sangre a una historia de redención que hemos vivido muchas veces”, subraya.

“El dinero en el banco o la casa bonita no nos van a salvar, por mucho que se nos intente vender. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Dimas podría haber sido todos y cada uno de nosotros”, afirma.

Para Gratacós, La canción de Dimas, que puede adquirirse en Amazon tanto en inglés como español, es una novela que puede apreciar cualquier lector, católico o no, aunque, como subraya, aquellos que conozcan el Evangelio podrán disfrutar aún más de la historia.