La Coordinadora Regional por la Vida (CORVIDA) anuncia la realización del 18° Corso por la Vida y la Familia el próximo 29 de marzo desde las 15 horas en la ciudad de Arequipa, en el sur del Perú.

El corso será la principal celebración del Día del Niño por Nacer en la ciudad sureña, que en el Perú y otros países de Latinoamérica se celebra el 25 de marzo, coincidiendo con la fiesta de la Anunciación del Señor.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El evento, que en 2024 reunió a más de 200.000 personas, según refieren los organizadores en una nota enviada a ACI Prensa, comenzará en la plaza Mayta Capac en el barrio de Miraflores, desde donde las delegaciones recorrerán las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza de Armas de Arequipa.

“Como en ediciones anteriores, se espera una masiva participación de colegios, instituciones educativas, universidades, parroquias, movimientos, colegios profesionales y entidades de la sociedad civil. Los asistentes podrán formar parte del evento con carros alegóricos, comparsas, bailes y batucadas”, señaló Guadalupe Valdez, presidenta de la CORVIDA.

Mons. Javier Del Río, Arzobispo de Arequipa, quien recibió a las delegaciones en la Plaza de Armas el año pasado, destacó que desde el primer corso en 2007, la participación en el evento provida ha ido aumentando cada año, demostrando que "Arequipa ama la vida y la familia".

La Coordinadora Regional por la Vida (CORVIDA), creada en 2008, está conformada por diversas asociaciones como Vida y Familia, Médicos por la Vida, Ética y Derecho, Promujer y Derechos Humanos, Obstetras por la vida, Crea Mujer – Acertar, Vida Joven, Comunicación y Diálogo y la plataforma ciudadana Salvemos a las Dos, entre otros.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Los organizadores invitan a sumarse en redes sociales con el hashtag #CelebremosJuntos, y a seguir las redes sociales del evento en @CorvidaFam.

Las delegaciones que deseen participar del corso deben inscribirse en el siguiente enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTAknMG7CrjTsu-Vfzg6Gn8bUJYQmZ6qHUDA-k62tcjyK2nQ/viewform.

Más información a los teléfonos +51 957 961 214 y +51 958795357 o al correo electrónico cr.porlavida@gmail.com.

Testimonio de una madre que abortó y que ahora defiende la causa provida

La nota destaca la participación de mujeres “que han vivido experiencias difíciles y hoy se suman a la causa provida”, como una joven de 25 años que ofrece su testimonio a continuación y cuya identidad se mantiene en reserva.

Las circunstancias del embarazo

“En ese tiempo yo tenía 25 años vivía en la casa de mis papas, me ocupaba de las labores de la casa y del cuidado de mi hijita que tenía un año, yo no estaba casada. La relación familiar al principio fue difícil cuando se enteraron de mi primer embarazo pero luego cuando nació mi hijita mejoró bastante; mi relación sentimental era muy buena, mi enamorado de entonces, que ahora es mi esposo, venía a visitarnos, no vivíamos juntos, mis padres no lo permitieron ya que no estábamos casados y se los agradezco, pero la carne es débil y quede embarazada por segunda vez”.

Los temores y el aborto

“Mi primer temor fueron mis papas, que iban a decir, que iban a hacer, no estaba casada y ahora tenía otro embarazo, solo pensé que iban a decir de mí, cómo iba a quedar yo, pensé solo en mí y en mi enamorado, pero no me detuve a pensar en mi bebe, de modo que me convencí a mí misma que no importaba, que él no sentía y lo hicimos: aborté”.

El drama del aborto

“La peor consecuencia, estar muerta en mi vida, realmente sentía eso por muchos años. Lloraba, a pesar de que Dios me perdonó, me casé y me envió un hijo más, pero me sentía la peor mujer, madre, hija, lo peor de todo el mundo. Mi matrimonio estuvo a punto de fracasar pero Dios tenía otros planes para mí”.

“Mi esposo realmente tuvo mucha paciencia conmigo ya que yo en su lugar me hubiera ido y dejado todo, mis hijitos eran pequeños y no se daban cuenta, mis papás y hermanos tampoco se dieron cuenta ya que todo eso pasaba en nuestra casa y ya no con ellos”.

¿Qué le diría a una mujer que está pensando en abortar?

“Si me llegase a encontrar en un situación así le diría a la joven que: no está sola, que puede contar conmigo y le ayudaría a decir la verdad a sus papas si no la ha dicho, y si no es comprendida porque muchas veces es así al principio yo asumiría, le haría entender a la joven que el acto que cometería dura poco tiempo pero que la herida no sana nunca y te deja marcada para siempre”.