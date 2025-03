El Papa Francisco dirigió una emotiva y esperanzadora carta a Catia, una mujer italiana que, tras la traición de su esposo, acudió al Santo Padre en busca de fuerzas para perdonar y sanar su matrimonio.

Piazza San Pietro, la nueva revista de la Fábrica de San Pedro, publicó la sincera correspondencia entre el Santo Padre y Catia, que “con lágrimas en los ojos”, relata cómo su marido la traicionó durante más de un año con una mujer más joven.

A pesar del “inmenso dolor”, asegura que intentó poner su matrimonio en primer lugar y reconstruir la confianza y la esperanza, “pidiendo al Espíritu Santo” que le diera la fuerza para perdonar. Me siento “herida, engañada, humillada y perdida”.

En medio de la desesperación, Catia pregunta al Santo Padre cómo encontrar la fuerza para perdonar y apartar de su corazón el recuerdo de todo lo que hizo su esposo. “Solo quisiera una señal, algo que me haga entender que perdonar lo imperdonable es lo correcto, que no he perdido mi dignidad y que Dios está a mi lado y me sostiene”.

En su contestación, el Papa Francisco recuerda que “Jesús, en el Evangelio, exhorta a perdonar siempre” y cita su Exhortación Apostólica Amoris laetitia, en la que recuerda que el amor “va más allá de la justicia y desborda gratuitamente, porque gratuitamente hemos recibido y gratuitamente damos”.

“Existen situaciones en las que la separación es inevitable”

A continuación, remarca que “el perdón es un acto libre y personal que encuentra su fuerza en el espíritu, en la gracia y en el amor de Dios”, y subraya que el don del perdón es distinto “de la dinámica positiva de una relación matrimonial”.

En este sentido, insiste en que es “importante diferenciar el camino personal del perdón, que sana heridas y libera del rencor, de la evaluación matrimonial sobre la convivencia en la caridad y la verdad. Esta última tiene su propia autonomía, independientemente de la capacidad de perdonar”.

Volviendo de nuevo a Amoris laetitia, el Papa Francisco afirma que la consideración de la propia dignidad y del bien de los hijos “impone establecer un límite firme ante las exigencias excesivas del otro”, al mismo tiempo que reconoce que “existen situaciones en las que la separación es inevitable”, e incluso “moralmente necesaria”.

Perdonar es lo correcto, aunque “no es lo único que hay que hacer”

El Santo Padre confirma a Catia que, efectivamente, perdonar es lo correcto, aunque asegura que “no es lo único que hay que hacer”. Por ello, le recomienda releer el cuarto capítulo de Amoris laetitia y subraya que “el amor en el matrimonio debe ser siempre fortalecido, mirando a Jesús, a María, al himno de la caridad de San Pablo. Si hay amor, el amor es capaz de tener paciencia, de reconstruir, de reparar”.

También le aconseja que pida a su esposo emprender juntos “un camino de acompañamiento”, participando en encuentros donde se apoye a matrimonios en crisis, o buscando asesoramiento o apoyo psicológico. “Quizá sea esta la señal que busca”, precisa.

Una auténtica conversión matrimonial

El Papa Francisco asegura que pueden vivir una “auténtica conversión matrimonial”, aunque pueda ser “un camino con obstáculos”. “Con la oración y el perdón, que construyen y refuerzan la conversión de cada uno, el bien crece y puede vencer cualquier mal”.

“Nada es imposible para Dios. Ojalá su esposo acepte este nuevo camino, porque –si hay amor en una pareja– el amor puede sanar cualquier herida y hacer renacer el matrimonio. Rezaré por usted, Catia, y por su matrimonio.”, concluye el Papa Francisco.