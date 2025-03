El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dirigió a los asistentes al Desayuno Nacional Católico de Oración de 2025 en una oración por la salud del Papa Francisco después de hablar sobre su propia conversión a la fe católica y los objetivos de la administración del presidente Donald Trump.

“Dios todopoderoso y generoso, te damos gracias por tu caridad”, dijo Vance al comenzar su oración durante su discurso del viernes en el Centro de Convenciones Walter E. Washington, en Washington D.C.

“Por favor, concede tu misericordia al Papa Francisco para que pueda recuperarse de su enfermedad y nos guíe en un cuidado atento”, continuó. “Oramos para que bendigas a los médicos, enfermeras y personal médico de nuestro Santo Padre con sabiduría y capacidades para que puedas trabajar a través de ellos para renovar la salud de tu pastor. Por Cristo Nuestro Señor, Amén”.

La oración se produce en un momento en que el Pontífice ha pasado las últimas dos semanas en el hospital en estado crítico, aunque estable. El Papa sufre de neumonía y otros problemas respiratorios.

Vance, quien es el segundo vicepresidente católico, habló sobre su admiración por el Papa Francisco, llamándolo “un gran pastor”, y citó extensamente una de las homilías del Pontífice de marzo de 2020, durante la entonces emergente pandemia de COVID-19.

El vicepresidente recordó la homilía diciendo: “Creo que todos podemos recordar ese momento del Santo Padre de pie en una Plaza de San Pedro vacía, sosteniendo la Eucaristía sobre su cabeza y dando un sermón al que vuelvo constantemente porque fue increíblemente significativo para mí en ese momento y sigue siendo significativo hoy”.

Durante la homilía, el Papa recordó el pasaje del cuarto capítulo del Evangelio de Marcos, en el que se narra cómo Jesús calmó la tempestad cuando Él y sus discípulos estaban en el mar. El Santo Padre comparó la tormenta descrita en el pasaje con la incertidumbre que rodea la pandemia.

“Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa”, citó Vance de la homilía.

Durante su discurso, Vance también reconoció algunos desacuerdos que el Papa y la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos han expresado sobre las políticas de inmigración de la administración Trump. Prometió que la administración “siempre escuchará a las personas de fe y a las personas de conciencia”, incluso cuando haya desacuerdos sobre las políticas.

“Mi objetivo aquí no es litigar con [el Papa] ni con ningún otro miembro del clero sobre quién tiene razón y quién no”, dijo. “Obviamente, ustedes conocen mis puntos de vista y hablaré de ellos constantemente porque creo que debo hacerlo porque sirve al mejor interés del pueblo estadounidense”.

“Creo que muchos católicos conservadores están demasiado preocupados con críticas políticas a un miembro del clero en particular o al líder de la Iglesia Católica”, dijo el vicepresidente. “Y, por supuesto, no les estoy diciendo que están equivocados, porque a veces incluso estoy de acuerdo con ustedes. Creo que lo que diría es que no es lo mejor para ninguno de nosotros tratar a los líderes religiosos de nuestra fe como si fueran simplemente otros influencers en las redes sociales”.

Vance agregó que él y sus hijos rezan por el Papa todos los días.

“Creo que el Papa es fundamentalmente una persona que se preocupa por el rebaño de cristianos bajo su liderazgo”, continuó Vance. “Y es un hombre que se preocupa por la dirección espiritual de la fe”.

Vance habla sobre su conversión

El vicepresidente también habló sobre su conversión al catolicismo en 2019 y se refirió a sí mismo como un “católico bebé” que todavía es nuevo en la fe, señalando que “hay muchas cosas que no sé”.

“Intento ser lo más humilde que puedo cuando hablo de fe en público porque, por supuesto, no siempre voy a acertar”, afirmó. “Y no quiero que mis deficiencias al describir nuestra fe repercutan en la fe misma”.

Vance pidió a la gente que reconociera que cuando habla de su fe, “proviene de un lugar de profunda creencia”. Sin embargo, dijo que también reconociera que “no siempre [sé] todo todo el tiempo”.

“Lo que me atrajo de la fe cristiana y de esta Iglesia en particular es el reconocimiento de que la gracia no es algo que sucede instantáneamente”, añadió el vicepresidente. “Es algo que Dios obra en nosotros durante un largo período de tiempo, a veces muchos años y a veces muchas décadas”.

Vance dijo que la gracia es “un proceso” que “nos acerca a Él y nos hace mejores personas en el proceso”. Dijo que la responsabilidad del sacramento de la reconciliación lo ha ayudado a ser más constante en su asistencia a la Misa semanal.

“Aunque soy un cristiano tan imperfecto como cualquier persona en esta sala, realmente siento que Dios me está transformando todos los días, y esa es una de las grandes bendiciones de nuestra fe y una de las grandes bendiciones de seguir los sacramentos como trato de hacerlo”, dijo el vicepresidente.

Vance también señaló que está casado con una persona de otra religión. Su esposa, Usha Vance, es hindú, pero asiste a Misa con él y sus hijos todas las semanas. Dijo que está criando a sus hijos en la fe católica, pero que ha llegado a un acuerdo con su esposa para no bautizar a los niños hasta que ellos decidan bautizarse por su cuenta.

El vicepresidente dijo que la decisión de su hijo de 7 años de bautizarse en noviembre de 2024 fue uno de sus momentos de mayor “orgullo” como padre.

Los objetivos de la administración Trump

El vicepresidente también dijo que el objetivo de la administración Trump es, en última instancia, “promover el bien común”.

“La verdadera medida de la salud en una sociedad es la seguridad, la estabilidad y la salud de nuestras familias y de nuestra gente”, afirmó Vance.

“Entre la protección de los derechos de los manifestantes provida, entre asegurar que tengamos la oportunidad de proteger los derechos de los no nacidos en primer lugar y, lo que es más importante, la protección de la libertad religiosa de todas las personas, pero en particular de los católicos, creo que podemos decir que el presidente Trump, aunque no es católico, ha sido un presidente increíblemente bueno para los católicos en los Estados Unidos de América”, declaró el vicepresidente entre fuertes aplausos.

Vance añadió que Trump ha “seguido un camino de paz” en materia de política exterior. Dijo que las “desventuras extranjeras” estadounidenses han sido un impedimento para la libertad religiosa a nivel mundial, pero que los esfuerzos de Trump “para traer la paz” están orientados a “salvar vidas y cumplir uno de los mandamientos más importantes de Cristo”.

Además, el vicepresidente se refirió a los esfuerzos de la administración por lograr la prosperidad económica como un “medio para un fin”, siendo ese fin “el florecimiento, con suerte, de la vida de cada ciudadano”.

“Nos preocupamos por la prosperidad para poder promover el bien común de todos los ciudadanos de los Estados Unidos de América”, dijo Vance.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.