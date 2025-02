Los amigos de dos misioneros digitales españoles, Quique Mira y María Lorenzo, que se casarán en tres meses, les organizaron una “bienvenida de casados” en vez de una despedida de solteros, que incluyó una Misa, momento que se ha hecho viral.

Entre ambos suman más de 100.000 seguidores en Instagram. Y el momento en que les hicieron coincidir mientras invocaban al Espíritu Santo, publicado por Quique, ya ha superado el medio millón de visualizaciones.

En conversación con ACI Prensa, Quique Mira desvela que el sacerdote con el que vive le dio un consejo antes del fin de semana: “He tenido que secar muchas lágrimas de novios que se han ido de despedida con amigos y el domingo volvían tristes, arrepentidos y frustrados”.

Mira reconoce que esta reflexión le conmovió. Sin embargo, cuando comenzó el fin de semana preparado por sus amigos, no sabía cómo iba a resultar, si bien todos son miembros de AUTE, una asociación católica impulsada por Mira en 2021 y que se define como “un puente entre el joven y la Iglesia”, con el propósito de “compartir el mensaje de Cristo a los jóvenes y ofrecer todas las opciones que tiene la Iglesia para vivir la fe”.

Así que pasó el viernes disfrutando de la compañía festiva de doce amigos, en las que hubo un tiempo para responder a preguntas sobre por qué daba el paso de casarse con María.

“Hemos disfrutado, me sentí súper querido y he podido abrir el corazón también con mis miedos y mis inquietudes, pero en un ambiente súper sano”, explica.

En paralelo, las chicas habían preparado un plan parecido para María y, compinchadas con ellos, concertaron el momento de celebrar todos juntos la Misa el sábado por la tarde.

“Me tapan los ojos y me llevan al piso de abajo de la casa en la que estábamos y empiezo a escuchar una invocación al Espíritu Santo, una canción preciosa que saben que me encanta. Y de repente, cuando me destapan los ojos, me encuentro con María”, describe con emoción.

Quique Mira explica que durante el fin de semana pensaba en que todo cobraba sentido “para celebrar que he encontrado el amor de mi vida”, pero no esperaba ese encuentro.

El abrazo entre ambos se ha hecho viral. “Fueron veinte segundos, un trozo de cielo, precioso” con todos los amigos alrededor y “a los pies del Señor, porque estábamos a punto de empezar la Misa”.

Los influencers católicos Quique Mira y María Lorenzo, durante una Misa en su despedida de solteros. Crédito: Cedida por Quique Mira y María Lorenzo.

El matrimonio, una relación de tres, con Dios en medio

María Lorenzo describe a ACI Prensa que, a pesar de que se habían visto el viernes por la tarde, el momento fue “especial y emotivo” porque los amigos habían tenido la idea “de juntarnos en el momento de la Eucaristía”, como diciendo: “Os juntamos delante de Dios y hacemos que os miréis el uno al otro delante de Dios”.

Al fin y al cabo, es así como quieren vivir su futuro: ¨Queremos esa relación de tres, que Dios esté en medio de nosotros”, pues la vocación al matrimonio “es nosotros dos, pero con Dios en el centro”.

María subraya que quienes han pensado en este estilo de festejo prenupcial son miembros de AUTE, “que no son mis amigos de toda la vida”, pero que son amistades “que el Señor nos ha regalado: lo que nos une es la misión”.

En este sentido, María Lorenzo destaca la importancia de tener “amigos que vivan la vocación de la misma forma que nosotros, que la entiendan, que nos inviten y nos lleven a vivirla como de verdad”.

Amigos, insiste, “que me acerquen a mi vocación, que no me hacen encerrarme en mí misma, que no pasan por encima de las cosas sino que entienden el paso que vamos a dar: que vamos a estar juntos para toda la vida y así lo deseamos”.

Amigos de Quique Mira y María Lorenzo organizaron su despedida de solteros "con propósito". Crédito: Cedida por María Lorenzo.

Despedidas de soltero "con propósito"

Quique Mira resume que, el domingo, al terminar el fin de semana, “sólo podía dar gracias a mis amigos por cómo lo han preparado”, lo que le ha llevado a hacer una reflexión.

Por un lado, “hay un estilo de despedida de soltero en el que no se ponen límites, es un desmadre y el novio llega a casa cansado, con sueño, habiendo vivido un desmadre, pero que en el corazón no queda nada”.

Por otro, “hay despedidas donde se celebra, pero los amigos tienen claro que no se van a buscar a sí mismos y no van a liarla por liarla, sino que van a celebrar con un propósito”.