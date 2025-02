Cuando Marina Lorenzo enfermó de cáncer sintió la necesidad de trasladar su experiencia al papel y mostrar “la presencia de Dios en medio de lo adverso”. De aquel diario, en el que “desnuda su alma”, nació Dios en todas las cosas, un libro que “propone reconocer al Señor, su amor, su cuidado y misericordia en cada acontecimiento y circunstancia de la vida”.

“Dios no está sólo en algunas temporadas de nuestra vida, está siempre con nosotros”. Así lo afirma a ACI Prensa Marina, la autora de este libro concebido como un testimonio de fe y un “itinerario espiritual” que presenta un total de 50 escritos redactados en el marco de cuatro años, de 2016 a 2019. Además, cada uno de los textos concluye con una plegaria particular.

“Aunque haya tormenta, Jesús está en la barca”

Desde República Dominicana, la locutora de radio y comunicadora católica —presentadora el podcast Por ti madrugo, enfocado en la importancia de la oración— recuerda que, en el inicio de su proceso de salud, “justamente después de la primera sesión de quimioterapia que recibí, me sentí movida a escribir”.

“Siempre me había gustado, lo había hecho antes, sin embargo, esa vez fue particular”. Aunque inicialmente pensó que era una manera de drenar lo que emocionalmente vivía, “pronto me di cuenta de que Dios estaba en el asunto”, afirma la joven.

Cada relato de libro, que puede adquirirse en Amazon , “cuenta una vivencia particular y retrata mi relación con Dios, cómo observaba los signos de su presencia y meditaba en sus mensajes, así como sus respuestas y las realidades de personas con las que coincidí”, precisa.

En medio de la enfermedad y la incertidumbre, Lorenzo fue consciente de que, “aunque haya tormenta, Jesús está en la barca”. A lo largo del libro se evidencia cómo la voluntad de Dios actuaba “en medio de mi fragilidad”. Se trata de un camino espiritual que pretende invitar al lector a buscar a Dios en su propia vida, “a intimar más con Él y a permanecer en Él”.

Para el obispo español Mons. Víctor Masalles , el texto es “una hermosísima experiencia del camino de Dios con el alma, delicadamente escrito, y una radiografía espiritual que puede acercar a toda alma que naufraga por el mundo para ayudarla a encontrar el puerto seguro solo en Él".

“Necesitamos a Dios para encontrar paz en la enfermedad”

A los enfermos de cáncer, la autora del libro les anima a buscar un bien mayor, “que pidan a Dios la gracia de quedarse con algo más que el dolor en medio de su enfermedad. Que aspiren a ser sanados más allá del cuerpo, que pidan ser renovados en su mente y en su espíritu”.

“Dios nos ayuda a afrontar la enfermedad en paz, creo firmemente que necesitamos a Dios para eso; sin Él yo no habría podido sobrellevar los retos que me han tocado a lo largo de mi vida. No fui ajena al dolor, sin embargo, siempre me alcanzó el amor de Dios y pude comprender que no estaba sola y recibir de Él lo necesario para continuar”, expresa Lorenzo.

Marina asegura que su enfermedad “fue una oportunidad para conocer a Dios de un modo nuevo” y para “experimentar lo redentor que puede ser el sufrimiento”. “A través de la enfermedad Dios me mostró que no se trata de mí y de mis cosas, sino de su voluntad, que es camino de santificación”.