El Regnum Christi en España ha puesto en marcha la iniciativa Escribiendo. Iconografía, liturgia, comunidad, una propuesta para conocer y vivir la profundidad de los tiempos litúrgicos a través de la explicación de los iconos, su creación y sus elementos simbólicos.

A través de videos, música, pasajes de la Biblia y textos, buscan que los fieles puedan “crecer en la relación con el Señor a través de los iconos y los símbolos presentes en ellos”, según se detalla en el sitio web creado al efecto.

El nombre del proyecto Escribiendo, hace referencia a que “el icono se escribe (no se pinta) porque es la Palabra de Dios proclamada con pintura y siempre a través de materiales totalmente naturales”, detallan.

El P. Michael Canzian, LC es el sacerdote encargado de llevar adelante la propuesta, que se difundirá a través de vídeos en el canal de YouTube del Regnum Christi en España. También se publicarán versiones reducidas de estos contenidos a través de Instagram.

El P. Canzian defiende, en el primer vídeo introductorio de la serie, que “un determinado icono nos puede iluminar con sus símbolos el tiempo litúrgico que estamos viviendo”, un tiempo propuesto por la Iglesia Católica con un significado especial que no debe quedar sólo en el templo.

“La liturgia no se presenta como un momento puntual encerrado en mi día que ahí lo cierro, me santifico unos minutos y luego ya me voy a lo profano. Es en el tiempo litúrgico en donde desarrollo mi vida”, subraya el religioso.

Desde esa experiencia de que toda la vida está permeada del amor del Señor, se puede experimentar el año litúrgico “no son simplemente calendarios de fiestas”, sino que “desde la liturgia celebrada vuelvo luego a la a la liturgia vivida”, subraya el P. Canzian.

La segunda reflexión introductoria, aún por publicar, versará sobre las diferencias entre un signo y un símbolo, y pondrá de relieve cómo los iconos “hacen presente a Cristo de manera especial” y constituyen una herramienta de oración y encuentro con el Señor.

Para el tiempo de Cuaresma, se presentará el icono de la Crucifixión, mientras que la vivencia del tiempo pascual se propondrá a través del icono de la Anamnesis, que representa la bajada de Jesús a los infiernos y su triunfo sobre el mal.