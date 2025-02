El tráiler oficial de la quinta temporada de The Chosen: Last Supper (Los Elegidos: La Última Cena) fue lanzado el 20 de febrero, mostrando varios momentos importantes de la semana previa a la muerte de Jesús, incluyendo su entrada triunfal en Jerusalén, la purificación del Templo, la traición de Judas y la Última Cena.

The Chosen: Last Supper se estrenará en cines en tres partes: la primera el 28 de marzo, la segunda el 4 de abril y la tercera el 11 de abril.

El 16 de febrero, el creador y director de la serie, Dallas Jenkins, anunció que Prime Video será el socio exclusivo de transmisión en Estados Unidos para The Chosen, como parte de un nuevo acuerdo entre su estudio 5&2 Studios y Amazon MGM Studios. Este acuerdo también incluye el estreno en cines de las próximas dos temporadas de la exitosa serie.

Tras el estreno en cines de la quinta temporada, Prime Video tendrá los derechos exclusivos de transmisión por 90 días. Luego de este periodo, la temporada estará disponible de manera gratuita en la aplicación de The Chosen. Las cinco temporadas de la serie podrán verse tanto en Prime Video como en la aplicación oficial.

En julio de 2024, CNA –agencia en inglés de EWTN News– visitó el set de The Chosen en Midlothian, Texas, y participó en una rueda de prensa con varios miembros del elenco, incluyendo a Jonathan Roumie, quien interpreta a Jesús en la serie.

Roumie habló abiertamente sobre cómo se preparó para representar los eventos clave de la Semana Santa, que se mostrarán en la quinta temporada, y cómo su relación con Jesús ha cambiado a lo largo de los años interpretándolo.

Cuando se le preguntó cómo se preparó para los momentos más impactantes de la temporada, como la Última Cena y la traición en el Huerto de Getsemaní, Roumie respondió: “Me arrodillo”.

“Paso mucho tiempo frente al Santísimo Sacramento, pidiendo más fuerza de la que creo tener y, en última instancia, confiando en que Dios me ha traído hasta este punto, con mis circunstancias, mis luchas, mis miedos y preocupaciones”, compartió. “Me ha llevado a todo esto sabiendo que Él me sostiene. Sólo tengo que recordarlo y dejarlo todo a los pies del altar”.

En el momento de la entrevista, Roumie se preparaba para filmar la Última Cena y los eventos en Getsemaní, escenas que describió como “colosales”.

“Estoy orando mucho mientras trabajo en estas escenas”, dijo.

Añadió que, para las escenas particularmente difíciles, intenta “mantenerse completamente centrado y presente en el momento, concentrado en lo que va a suceder y en lo que está en el guion, entregándolo todo. Y cuando termina, respiro un gran suspiro de alivio”.

Sin embargo, plenamente consciente de lo que aún falta por filmar, Roumie afirmó: “Creo que las escenas más difíciles todavía están por venir para mí”.

Cuando se le preguntó cómo ha cambiado su relación con Jesús a lo largo de los años al interpretarlo en The Chosen, el actor católico dijo que la palabra “profundizado” no alcanza a describir la magnitud del cambio. “Creo que me ha llevado a un punto en el que sé que realmente no puedo hacer nada sin Jesús y constantemente me lo recuerda”.

“Mi objetivo en la vida diaria es tratar de vivir según los principios y el estándar que Cristo mismo estableció como un hombre plenamente humano y plenamente divino que caminó sobre la tierra, sabiendo que nunca alcanzaré ese estándar, y estando bien con eso, entendiendo que es parte del camino”, agregó.

“Aspirar a la santidad y fracasar, cayendo en el proceso, pero manteniendo a Jesús siempre delante de mí mientras avanzo. Ese es mi objetivo principal en estos días”, concluyó.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .