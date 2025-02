“He gastado mi vida por Jesucristo”, afirma en una emotiva carta Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba (España), que el sábado 15 de febrero cumple 75 años y que, de acuerdo a las normas de la Iglesia Católica, presentará su renuncia al cargo al Papa Francisco, quien decidirá si la acepta o no.

“Puedo decir con satisfacción: me he gastado y desgastado por vosotros. Llegué con cierta juventud y en plenitud de fuerzas, de manera que he podido recorrer toda la diócesis varias veces en estos quince años como obispo, como secretario del obispo y como chófer del obispo en una misma persona”, señala el prelado en una carta publicada este 13 de febrero, titulada “Relevo episcopal en Córdoba”.

“Termino, ya envejecido y limitado en tantos aspectos. Constatar mis limitaciones, propias de la edad, me llena de satisfacción, porque puedo decirme y deciros: he gastado mi vida por Jesucristo, el amor de mi vida. Y si mil vidas tuviera, mil vidas le entregaría, sin reservarme nada”, resalta el obispo en su misiva.

Tras expresar sus sentimientos de gratitud y luego de pedir perdón a quien pueda haber hecho daño, el prelado recuerda que “termina una etapa de mi vida, que ha sido muy fecunda y me ha llenado plenamente, y comienza esa última etapa de la vida, en la que uno se prepara de manera inmediata para el cielo, siguiendo en la tierra el tiempo que Dios disponga, haciendo el bien”.

Luego de remarcar que ha recorrido “la diócesis de Córdoba de arriba abajo, he visitado hasta el último pueblo o aldea varias veces, he celebrado la Eucaristía en todos los altares de la diócesis” predicando el Evangelio de Cristo y el amor a la Virgen María, Mons. Fernández destaca que lo ha alentado siempre el encuentro con miles de personas, también muchos niños y jóvenes, quienes le han permitido disfrutar “muchísimo en mi tarea de obispo por toda la diócesis”.

El obispo también agradece a los religiosos, consagrados y especialmente a los sacerdotes, cuya tarea admira, porque “gasta su vida a tiempo completo por Jesucristo y su Evangelio, sin buscar el estipendio”.

Finalmente recuerda que ha ordenado en estos años a más de 60 sacerdotes, aunque hacen falta más, y afirma que se queda “en Córdoba con vosotros, es mi pueblo, sois mi familia y habéis sido conmigo muy acogedores. Gracias a todos. Rezad por mí”.

¿Quién es Monseñor Demetrio Fernández?

Mons. Demetrio Fernández es aún Obispo de Córdoba, España. Nació el 15 de febrero de 1950. Este sábado cumple 75 años, la edad de jubilación de los obispos, y por ese motivo presentará su renuncia.

Fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1974 en Toledo.

En 2004 el Papa San Juan Pablo II lo nombró Obispo de Tarazona. Seis años después, en 2010, el Papa Benedicto XVI lo designó Obispo de Córdoba. En 2018 el Papa Francisco lo hizo miembro del Dicasterio para las Causas de los Santos.

El obispo español, uno de los más claros defensores de la doctrina católica y uno de los mejores predicadores de España, es maestro de Enseñanza Primaria (1969); Licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (1980) y Doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Salesiana de Roma (2002).

En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe desde 2024.