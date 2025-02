El Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) ha celebrado en Roma, del 6 al 7 de febrero, el segundo encuentro de los Ordinarios Militares de Europa, bajo el título “Militares peregrinos de esperanza”, en el marco del Jubileo de las Fuerzas Armadas, de Policía y de Cuerpos de seguridad.

Los participantes en este encuentro compartieron sus experiencias y abordaron cuestiones sobre la situación geopolítica mundial, donde algunos países están involucrados en conflictos armados. Como parte del encuentro, se realizó una peregrinación a la Basílica Papal de Santa María la Mayor y el paso por la Puerta Santa.

El Ordinariato Militar, conocido también como Ordinariato Castrense, es una serie de jurisdicciones eclesiásticas de la Iglesia Católica creadas para atender las necesidades pastorales y espirituales de los miembros de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, así como las de sus familias. Cada ordinariato está dirigido por un obispo ordinario que proporciona esta atención en el contexto militar.

El encuentro fue inaugurado con las palabras de bienvenida de Mons. Gintaras Grušas, presidente del CCEE y Ordinario Militar para Lituania. “Estamos viviendo un período histórico con muchas inestabilidades. Nuestra especial bienvenida es para nuestros hermanos ucranianos, que aún se encuentran en una situación de guerra”, señaló el prelado según un comunicado de la CCEE.

El presidente subrayó el tema del Año Jubilar, “Peregrinos de la Esperanza”, y expresó su deseo de que el Año Santo sea fructífero para todas las personas reunidas en Roma, para que puedan experimentar la verdadera esperanza y llevarla a sus familias y naciones.

Mons. Santo Marcianò, Ordinario Militar para Italia, destacó la importancia de este encuentro, que fortalece las relaciones entre los obispos militares al servicio de la Iglesia en Europa. “La paz es el primer signo de esperanza, y las fuerzas armadas son agentes de paz, que protegen a los más débiles y prestan ayuda en situaciones de emergencia y en países pobres”, subrayó.

En la primera sesión, dedicada al tema “Militares, peregrinos de la esperanza”, el P. Giulio Michelini, OFM, profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Teológico de Asís, ofreció una reflexión titulada “La esperanza contra toda esperanza”.

Basándose en la carta de san Pablo a los Romanos (Rom 4,18), el P. Michelini abordó el concepto de esperanza cristiana a través del personaje bíblico de Abraham, cuya esperanza está estrechamente ligada a la fe:

“La esperanza cristiana no es pasiva, sino activa. Abraham no se limita a creer en una promesa; actúa en consecuencia, sale de su tierra, se mueve, lucha y espera. De la misma manera, la esperanza que se os confía no es una espera inerte, sino un compromiso concreto. Estáis llamados a llevar la esperanza a través de vuestras palabras, vuestros gestos y vuestra presencia”, destacó el prelado.

Los obispos militares concluyeron la primera jornada del encuentro con una peregrinación a la Puerta Santa de la Basílica Papal de Santa María la Mayor y con la Santa Misa en la Capilla Paulina de la Salus Populi Romani, presidida por el Cardenal Robert Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos.

En su homilía, el purpurado subrayó que “estamos llamados a ser portadores y artífices de esperanza en un mundo afligido por guerras, conflictos sociales y diversas crisis. Hagamos que nuestra vida y el servicio que ofrecemos sean eco de los llamamientos del Papa Francisco, para que la paz en el mundo y la acogida de quienes vienen de fuera sean de los primeros signos de esperanza de este Año Jubilar”.

La segunda jornada comenzó con la intervención del general Luciano Portolano, jefe del Estado Mayor de la Defensa italiana. Su discurso se centró en el compromiso de las Fuerzas Armadas italianas en afrontar los desafíos para promover la paz y la seguridad internacional.

Para cerrar esta cita, los obispos presentaron las actividades de sus respectivos Ordinariatos y debatieron sobre cuestiones y temas de urgente actualidad. El próximo encuentro de los Ordinarios Militares de Europa se celebrará dentro de dos años en Ucrania.