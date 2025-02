La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) ha confirmado que el Santuario de Nuestra Señora de los Mártires, que abarca la aldea donde fueron martirizados los santos Isaac Jogues, René Goupil y Juan de La Lande, y donde nació Santa Kateri Tekakwitha, ha sido oficialmente reconocido como un santuario nacional.

El 27 de enero, la USCCB informó a Friends of Our Lady of Martyrs, la corporación sin fines de lucro propietaria del santuario, que podía portar la designación de “nacional” tras haber solicitado el título en agosto de 2024.

El presidente del santuario, el Obispo de Albany, Mons. Edward B. Scharfenberger, expresó en un comunicado: “Nos alegra que los obispos hayan confirmado lo que los fieles han sabido instintivamente desde hace mucho tiempo: el Santuario Nacional de Nuestra Señora de los Mártires es nuestro hogar para el cultivo de la santidad en los Estados Unidos, Canadá y México”.

El santuario recibió su título nacional luego de que los obispos confirmaran que cumple con los estándares establecidos en las Normas para la Designación de Santuarios Nacionales, que incluyen estar “dedicado a promover la fe de los peregrinos, centrado en un misterio de la fe católica, una devoción basada en la auténtica tradición de la Iglesia, revelaciones reconocidas por la Iglesia o la vida de quienes forman parte del calendario de santos de la Iglesia”.

El Santuario Nacional de Nuestra Señora de los Mártires en Auriesville, Nueva York. Crédito: Ryan Amann, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons

Mons. Roger Landry, director nacional de las Obras Misionales Pontificias y miembro de la junta directiva de Friends of Our Lady of Martyrs, destacó que el santuario es un lugar donde todos los católicos se reafirman en la dimensión misionera de la vida cristiana.

“Como el Papa Francisco nos enseña repetidamente, los católicos no sólo tenemos una misión, sino que somos una misión. Jesús nos ha confiado la continuación de su misión salvadora en la tierra”, afirmó Mons. Landry en un comunicado.

Debido a su vínculo con cuatro grandes santos y héroes de la fe, Landry afirmó que el santuario es “probablemente, después de los sagrarios que adornan nuestras iglesias y de las almas de los bebés recién bautizados, el lugar más sagrado para los católicos en el país”.

Por su parte, Julie Baaki, directora ejecutiva del santuario, comentó que “nuestro santuario nacional es un refugio donde los peregrinos vienen a orar por nuestros hermanos y hermanas perseguidos en todo el mundo, así como para pedir fortaleza ante cualquier prueba que enfrentemos en nuestro camino hacia una vida de virtud, crecimiento en la fe y transmisión de la misma”.

La iglesia dentro del santuario fue construida en 1930 y tiene capacidad para más de 8,000 personas, la mayor de cualquier edificio eclesiástico en el hemisferio occidental. El Santuario Nacional de Nuestra Señora de los Mártires dará inicio a su temporada 2025 el 3 de mayo y permanecerá abierto hasta la festividad de los mártires de Norteamérica el 19 de octubre.

