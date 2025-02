La productora Enzian Realizaciones Cinematográficas concluyó la grabación del documental “El Apóstol de los Andes”, que narra la vida del obispo alemán y siervo de Dios Federico Kaiser, quien fundó la Congregación de las Misioneras de Jesús Verbo y Víctima; y dio su vida por el Evangelio en el Perú.

En entrevista con EWTN Noticias, Rubén Enzian, que ha tenido a su cargo el documental sobre el primer Obispo de la Prelatura de Caravelí, relató que este proyecto surgió por una “diosidencia” – la unión de Dios y coincidencia, una palabra que usan algunos católicos para decir que las coincidencias no existen.

“Yo estuve grabando un docurreportaje en la prelatura de Huancané con el obispo Giovanni Cefay, y ahí conozco a las madres de Jesús Verbo y Víctima. Me sorprendió ver que ellas estaban en lugares donde no hay carreteras, caminan mucho, llevan el Santísimo, pueden bautizar, y eso me generó muchas preguntas. Y luego, pues, la gracia de Dios se unió para que yo pueda tener una reunión con la superior general, la madre Miriam, y poder realizar el documental”, explicó Enzian.

Sobre lo que más le impresiona de la vida de Mons. Kaiser, Enzian destacó el legado en las misioneras, 507 religiosas que trabajan en distintos países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú, y que sirven “en los lugares alejados, donde no hay un sacerdote residente, donde no están las autoridades del Estado”.

El productor de cine compartió luego una anécdota que le ocurrió en Valle Grande, Jujuy (Argentina): “Cabalgamos por siete horas, llevando equipos y grabando, y cuando llegamos arriba, en la montaña yo le dije a la madre, Goretti, ‘madre, ¿a cuántos vamos a visitar? ‘A una sola familia’, y yo le dije, madre, ¿por una familia hemos hecho esto?, y fue la primera vez que una religiosa me alzaba la voz, y me dice, ‘aunque sea por un alma, iríamos, si el Papa dice que en el África hay una familia, vamos al África’, y eso me dejó impresionado”.

El documental de una hora y 55 minutos de duración se ha realizado en 14 meses en distintas locaciones de Alemania, Perú, Argentina, Paraguay y Uruguay; y cuenta con la participación de actores como Milagros López Arias, Rafael Sánchez, Pilar Ochoa, Mauricio Pappi, Walter Huallpa, Willian Corsi, Luis Pighi, Javier Gutiérrez y el actor principal Ernesto Vildoso que da vida a Mons. Kaiser. La cinta se estrenará después de Semana Santa.

Enzian solicita la colaboración de empresas y auspiciadores que lo apoyen para el estreno de “El Apóstol de los Andes”, para lo que dejó el teléfono 987 922 167 y compartió el nuevo sitio web de sus producciones https://enziancine.com/

¿Quién fue Mons. Federico Kaiser?

Federico Augusto Kaiser Depel nació el 24 de mayo de 1903 en Alemania. El 10 de agosto de 1932, cuando tenía 29 años, Federico Kaiser fue ordenado sacerdote de los Misioneros del Sagrado Corazón y siete años después fue enviado al Perú.

El 21 de noviembre de 1957 se convirtió en el primer Obispo Prelado de Caravelí, ubicada en el departamento de Arequipa.

Mons. Kaiser fundó la congregación de las Misioneras de Jesús, Verbo y Víctima el 22 de junio de 1961 y elaboró los estatutos utilizando los escritos de sus años de experiencia como director espiritual de varias religiosas.

El Prelado falleció el 26 de septiembre de 1993 a los 90 años.

El 28 de septiembre de 2018 se abrió en Lima (Perú), la fase diocesana de su proceso de beatificación.