Después del trágico accidente aéreo en Washington D.C. (Estados Unidos), el miércoles por la noche, un sacerdote local se dirigió al lugar para “estar presente” junto a las familias en duelo.

El P. Frederick Edlefsen, párroco de Our Lady of Lourdes en Arlington, Virginia, compartió cómo pudo estar presente para las familias esa noche en una entrevista con Colm Flynn en “EWTN News Nightly”.

El P. Edlefsen se alistaba para descansar después de un largo día, cuando revisó su teléfono y vio las noticias: un avión de pasajeros había chocado con un helicóptero Black Hawk del ejército de Estados Unidos cerca del Aeropuerto Nacional Reagan y se había hundido en el río Potomac.

Como el aeropuerto estaba a poco más de kilómetro y medio de su parroquia, le quedaba cerca al sacerdote.

“Sentí que realmente era mi deber. Sentí un impulso, llamémoslo los dones del Espíritu Santo o del ángel guardián”, recordó. “Pero el aeropuerto está dentro de los límites de mi parroquia; tenemos muchos viajeros del Aeropuerto Reagan, el personal de las aerolíneas viene a nuestras misas, etc. Así que sentí: necesito estar allí”.

El P. Edlefsen se puso en contacto con un feligrés y Caballero de Colón que tenía experiencia en leyes y su aplicación. El feligrés acompañó al sacerdote hasta el aeropuerto y el Admirals Lounge de American Airlines.

“Pudimos estar presentes, no sólo para las familias en duelo, sino también para el personal que, cuando fueron a trabajar esta mañana, no sabían que esto les iba a afectar”, dijo el sacerdote.

El P. Edlefsen permaneció con las familias, escuchándolas y rezando con ellas mientras esperaban noticias sobre sus seres queridos en el accidente. No fue hasta pasada la 1:00 a.m. cuando las familias se enteraron de que no había supervivientes.

“A eso de la 1:00 o la 1:30 más o menos, fue cuando llegaron agentes de la policía de Washington D.C., y les dijeron a las familias que no, que no había supervivientes”, recordó el P. Edlefsen. “Pasar de la búsqueda y el rescate a la recuperación puede llevar algún tiempo, y también identificar los cuerpos y los restos de los fallecidos. Así que fue un duro golpe para esas familias”.

Este fue el primer accidente aéreo comercial importante ocurrido en Estados Unidos en casi 16 años.

El P. Edlefsen destacó lo importante que es respetar la privacidad de las familias que están de duelo y “que todavía están tratando de comprender lo que sucedió”.

“Una tragedia como ésta no sólo provoca dolor, sino que es un dolor muy íntimo”, reflexionó. “Probablemente fue uno de los momentos y situaciones de dolor más intensos que he visto en mis casi 24 años de sacerdocio”.

La tragedia es especialmente devastadora por su magnitud. El avión llevaba 60 pasajeros y cuatro tripulantes, mientras que el helicóptero tenía tres soldados a bordo. Las repercusiones se sintieron en todo el país, ya que quienes viajaban a bordo del avión de pasajeros eran de todas partes de Estados Unidos, incluidos Wichita, Kansas; Boston; y Washington D.C.

“Porque normalmente estos casos ocurren en el seno de una familia, o en una o dos a la vez”, dijo el P. Edlefson. “Pero en este caso se trataba de varias familias. Varias personas han perdido a varios seres queridos. Todos están en estado de shock total. No saben qué decir ni cómo reaccionar. Y están esperando la mejor noticia”.

Consultado sobre cómo respondía como ministro, el P. Edlefsen dijo que se centraba simplemente en estar presente.

“El respaldo aquí y la presunción es que no se dice nada”, dijo. “Sólo estás presente. Escuchas”.

En medio del dolor, es esencial estar presente y escuchar, explicó el P. Edlefsen.

“Es difícil de explicar, pero la mayoría de las veces está bien decir ‘¿Podemos rezar juntos?’. Y tiene que ser simple y breve”, dijo. “Pero ahora lo mejor es no decir nada. La presencia es lo importante y la seguridad de tu presencia. Pero al mismo tiempo, tal vez, también la voluntad de rezar, tal vez dar una bendición a alguien si lo pide. Pero tener a la Iglesia visiblemente presente es absolutamente clave”.

El P. Edlefsen tiene previsto ofrecer una Misa de vigilia a las 5:30 de este sábado por las víctimas del accidente y sus familias, así como por otras personas implicadas: personal de American Airlines, personal del Aeropuerto Reagan, socorristas y todas las personas implicadas.

