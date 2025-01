El Obispo de Orihuela-Alicante (España), Mons. José Ignacio Munilla, ha alertado sobre las teorías difundidas por el sacerdote Pablo D’Ors que suponen una concepción “sincretista entre el cristianismo y el budismo” y una “interpretación disparatada del Evangelio”.

A petición de un grupo de profesores de religión, el prelado español ha refutado los planteamientos que el presbítero fundador de la asociación Amigos del desierto expuso en la ponencia inaugural del I Encuentro iberoamericano para profesores de religión, celebrado en Madrid en mayo de 2022 bajo el título Jesús de Nazaret, maestro de la consciencia.

Mons. Munilla comenzó explicando la idea central de la ponencia de D’Ors: “Nosotros conocemos a Jesús por las escrituras y por la tradición de la iglesia, pero su tesis es que tenemos que olvidarnos de todo eso, porque ese conocimiento que tenemos de Jesús nos confunde más de lo que nos ilumina: hay que deconstruir, como empezar de cero para conocer a Jesús”.

El prelado concretó que D’Ors aboga por que “en los 30 años de vida oculta, Jesús muy probablemente no permaneció en Nazaret, sino que fue a la India o a otros países donde aprendió la sabiduría oriental”, de tal forma que pueda ser definido como “un yogui”.

Para Munilla, esta postura constituye “una suposición que nace de la proyección en Jesús de una ideología, o de una teoría sincretista entre cristianismo y budismo, que, como no tiene base en los evangelios, necesita forzar una interpretación disparatada del Evangelio”.

“Afirmar que la sabiduría de Jesús viene de su estancia en la India o en el Tíbet antes de iniciar su vida pública de 30 años es una falta de respeto a los evangelios y además esconde otros errores, por ejemplo una concepción cristológica equivocada”, añadió.

En ese sentido, señaló que afirmar que “no parece que sea sensato sostener que esa sabiduría de Jesús la hubiese aprendido directamente de su padre Dios” como hizo D’Ors choca frontalmente con las Escrituras, como en el Evangelio según San Juan (5, 19-20; 7, 16-17 o 12, 49).

Para el prelado, el presbítero “realiza una proyección en Jesús de su pretensión de fundir cristianismo y budismo, y para eso necesita que sea verdad eso de que la sabiduría de Jesús no viene del Padre, sino de la India o del Tíbet”.

“De ninguna manera cabe extraer de los Evangelios el disparate de que Jesús era un yogui. Porque, además de ser falso, supone un gran error cristológico”, subrayó a continuación.

En un segundo término respecto de las afirmaciones de D’Ors, el prelado abordó la idea expresada por el autor del bestseller Biografía del silencio, de que “Jesús es un sabio que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a que descubramos que dentro de nosotros está toda la verdad el bien y la belleza a la que el hombre aspira”.

Mons. Munilla expuso al respecto que “el Evangelio no recoge una palabra de Jesús que diga ‘quien me ha visto a mí se ha visto a sí mismo’. El Evangelio dice: quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es el revelador del Padre. El conocimiento de la intimidad de Dios es un conocimiento sobrenatural revelado por Dios”.

Este error sobre la revelación lleva a una tercera afirmación que a juicio del obispo es contraria a la doctrina católica.

Pablo D’Ors afirma que “esta metáfora del Reino de Dios la llamamos consciencia unitaria. Somos uno. Que todos sean uno como tú en mí y yo en ti, dice Jesús. Una consciencia unitaria no dual”.

Ante esto, Mons. Munilla recordó que “la fe cristiana proclama que nuestro encuentro con Dios es un encuentro personal Tú a tú”, lo que implica una dualidad.

“Si fuese unitario, estaríamos en el budismo porque allí no hay un concepto de un Dios personal con el que hablas, sino que todo se reduce a alcanzar un estado de Nirvana en el que te encuentras contigo mismo y con todo el universo”, añadió.

Para el prelado, la propuesta de superar el paradigma bíblico del Dios personal, también defendida por autores como el jesuita Xavier Melloni, equivale a “negar lo más específico de la revelación judeocristiana”, que implica la alianza de amor con un Dios personal y pretender una reinterpretación del cristianismo en un intento “de fundir cristianismo y zen en los parámetros de la Nueva Era”.

Esta pretensión, añadió “no puede llevarse a cabo sin traicionar gravemente la singularidad del cristianismo sin vaciarla de contenido Sin dar la espalda a la propia ontología de Jesucristo”.

El Obispo de Orihuela-Alicante animó a profundizar en estas cuestiones con la lectura del documento de la Conferencia Episcopal Española (CEE) Teología y secularización en España y de Jesucristo portador de agua viva una reflexión cristiana sobre la nueva era, elaborado por el Consejo Pontificio de la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso.