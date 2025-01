El Papa Francisco reveló en una audiencia el jueves 30 de enero con seminaristas y formadores de la provincia eclesiástica de Valencia (España) que su madre puso cierta resistencia a que entrase en el seminario.

Según contó en su perfil de Facebook el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, durante el encuentro, además del discurso oficial,hubo un intercambio de palabras en el que el Santo Padre hizo estas revelaciones.

“Los seminaristas de la provincia eclesiástica de Valencia han podido compartir dos horas enteras con el Papa, en las que todos cuantos han querido le han formulado libremente preguntas, a las que él ha respondido de forma entrañable...”, detalló el prelado en las redes sociales.

El Obispo Munilla explicó que las declaraciones del Santo Padre sobre la oposición de su madre a que iniciase el camino sacerdotal, respondían a la pregunta de uno de los futuros presbíteros que vive en estos momentos una experiencia parecida.

“Uno de los seminaristas le ha expresado al Papa su sufrimiento por el hecho de que su madre no ha aceptado su decisión de ir al seminario, por motivo de que había 'soñado' otros caminos para su hijo... , explicó Munilla.

A continuación aseguró que tras escuchar con atención la preocupación de este joven seminarista, el Papa Francisco comparto con los presentes “que él también vivió esa misma situación”.

“Su madre, a pesar de que era católica, se opuso a la vocación de Jorge Mario Bergoglio y no quiso visitarlo en el seminario... Pero, finalmente, el día de su ordenación sacerdotal, se puso de rodillas delante de su hijo y le pidió la bendición...”, aseguró Munilla..

Con todo, manifestó que el consejo del Santo Padre para que este joven seminarista pudiera calmar su angustia ha sido: “¡oración, ternura y paciencia!”

“¡Qué gran testimonio de paternidad espiritual para con los seminaristas!”, escribió Munilla.

En todo caso, no es la primera vez que habla de esto. El entonces cardenal arzobispo de Buenos Aires lo contó en un libro-entrevista escrito junto a los periodistas Sergio Rubin y Ángela Ambrogetti El Jesuita publicado en 2010.

“Primero se lo dije a papá, y le pareció muy bien. Más aún: se sintió feliz. Después él se lo dijo a mi mamá, que, como buena madre, había empezado a presentirlo…”, explicó.

Con una expresión cariñosa argentina, Jorge Bergoglio comentó que la “vieja (expresión para referirse a su madre) se enojó mal".

"Cuando entré al seminario mamá no me acompañó, no quiso ir. Durante años no aceptó mi decisión . No estábamos peleados. Sólo que yo iba a casa, pero ella no iba al seminario”, señaló.

55 años de sacerdocio

El pasado 13 de diciembre fue el 55 aniversario de la ordenación sacerdotal del Papa Francisco. Ese día en 1969, justo antes de cumplir 33 años de edad, el jesuita Jorge Mario Bergoglio, fue ordenado sacerdote por el Arzobispo Emérito de Córdoba (Argentina), Mons. Ramón José Castellano.

Según el libro El jesuita: Conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio, Francisco encontró su vocación al sacerdocio mientras estaba en camino dispuesto a celebrar el Día de la Primavera. Cuando pasó por una iglesia para confesarse, finalmente terminó siendo inspirado por aquel sacerdote.

En sus primeros años como presbítero, Jorge Mario Bergoglio prosiguió su formación como jesuita entre 1970 y 1971 en España. El 22 de abril de 1973 emitió sus profesiones perpetuas en la Compañía de Jesús. Cuando regresó a Argentina sirvió como profesor en la facultad de teología de San José en la localidad de San Miguel (en las afueras de la ciudad de Buenos Aires), rector del Colegio y, a la edad de 36 años, fue designado Provincial de Argentina.