El P. Natale Santonocito, de la Diócesis de Palestrina (Italia), fue excomulgado por cisma al rechazar la autoridad del Papa Francisco.

La decisión fue anunciada este martes en un comunicado firmado por el canciller diocesano, P. Jean Willy Bomoi Nkandans. El texto justifica la decisión en cumplimiento del canon 751 y el subíndice 1 del canon 1364 del Código de Derecho Canónico.

El primero define el cisma como “el rechazo de la sujeción al Sumo Pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos”, mientras que el segundo lo penaliza con la excomunión latae sententiae, es decir automática.

El comunicado también informa que el decreto de sanción al sacerdote se emitió el 20 de enero, luego de un proceso penal por sus declaraciones contra el Pontífice en las redes sociales.

El P. Santonocito publicó un video el 8 de diciembre de 2024 en el que afirma que “desde hace once años tenemos un antipapa. El llamado Francisco no es Papa, nunca lo ha sido porque Benedicto XVI, el 11 de febrero de 2013, no renunció al Papado”.

PADRE Natale Santonocito:

Tras ser reprendido por el Obispo de Palestrina, Mons. Mauro Parmeggiani, que limitó sus facultades ministeriales como medida cautelar, se publicó un comunicado para “ayudar a los fieles a orientarse” ante las declaraciones del sacerdote.

Días después, el 14 de diciembre, el P. Santonocito publicó otro video para reiterar sus afirmaciones. Ante ello, se le abrió un proceso penal que culminó con la excomunión y las sanciones establecidas en el canon 133.

Las sanciones le prohíben celebrar los sacramentos y recibirlos. Tampoco puede administrar sacramentales, participar en celebraciones litúrgicas ni ejercer cargos eclesiásticos.

El P. Natale Santonocito no es el primer sacerdote excomulgado por desconocer la autoridad del Papa Francisco. En enero de 2024 la Diócesis de Livorno (Italia) excomulgó al P. Ramón Guidetti por llamar al Pontífice “usurpador” y no reconocerlo como sucesor de Pedro.

Lo mismo sucedió en Argentina con Fernando María Cornet, expulsado además del estado clerical, y con los sacerdotes Pablo de Jesús Tamayo Rodríguez en Costa Rica y Leonardo Holtz Peixoto en Brasil.

Pero el caso más sonado es el del Arzobispo italiano Carlo María Viganó, exnuncio apostólico en Estados Unidos entre 2011 y 2016 y excomulgado en julio de 2024 por “su negativa a reconocer y someterse al Sumo Pontífice”.