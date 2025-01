“Giacomo Mattivi es un joven extraordinario, un verdadero misionero de la esperanza”. Son las palabras de Lia Beltrami, productora del documental Green Lava, que narra la historia de este joven italiano y su lucha contra la distrofia muscular de Duchenne.

Los periodistas que participaron en el Jubileo de la Comunicación, recién celebrado en Roma, acudieron al estreno Green Lava (Lava Verde), un film que cuenta la historia de este chico “radiante, lleno de vida y extremadamente inteligente”, a pesar de padecer un trastorno hereditario que le provoca una debilidad muscular progresiva.

Un camino “a la luz de la fe”

En conversación con ACI Prensa, Beltrami destaca que su enfermedad, la misma que anteriormente afectó a su hermano Mattia, “no lo ha detenido”. Asegura que “dentro de él hay un amor por la vida y una fortaleza mucho mayores de lo que cualquiera podría imaginar” y por eso quiso llevar al mundo “la belleza de Giacomo” a través de la pantalla.

“Giacomo es un chico radiante, lleno de vida y extremadamente inteligente. Tiene una capacidad única para leer el corazón de las personas y para ‘bailar con el corazón’.... es como el sol que nace cada mañana”, expresa Beltrami.

Señala también que, junto con su familia y su comunidad, el joven “vive este camino a la luz de la fe”, la que su padre define como “una fe crítica”, pues busca “profundizar en el camino cristiano sin dar nada por sentado”.

El emotivo documental se adentra en la vida de este joven, que sin perder la sonrisa se aferra a la vida a pesar de su enfermedad. Stefano y Lara, sus padres, reflexionan sin tapujos sobre la vida y la fe de Giacomo, así como los retos que han debido afrontar al tener dos hijos enfermos.

Se trata de un documental esperanzador en el que el joven, a pesar de saber que su vida terrenal puede acabarse en cualquier momento, sabe que le espera algo más grande: “un nuevo lugar para su alma, donde la lava puede fluir y dar vida a nuevas formas”.

“Este no rendirse ante el dolor, sino entregarse por completo a los demás, es un fruto de su fe. Además, Giacomo es catequista y he visto cómo los niños lo escuchan con atención. Toda su vida es una misión”, añade la productora.

Imagen del documenta "Green Lava". Crédito: Cortesía

Un proyecto realizado “con el corazón”

Para realizar este documental, Lia Beltrami contó con la ayuda de muchas personas “que trabajaron con el corazón”. Cita al productor Ali Aksu, el psicólogo Daniele Marchesi, la editora Simona Paggi o el director de fotografía Sebastiano Rossitto, así como la banda sonora con composiciones donadas por Billie Eilish y piezas originales de Alberto Beltrami y Carlos Biondini.

“Todos aportaron su talento para contar la historia de un joven de 21 años que acaba de perder a su hermano por la misma enfermedad y que, sin embargo, entrega un mensaje y una enseñanza al mundo entero”, remarca.

La italiana, licenciada en la New York Film Academy, revela a ACI Prensa que “filmar no fue fácil, ya que Giacomo depende constantemente de un respirador, lo que generó varias dificultades técnicas”. Destaca también que “los temas abordados no son sencillos” y requirieron mucho tacto y dedicación por parte de todo el equipo.

“Espero que deje en los espectadores un profundo deseo de vivir”

Espera que Green Lava deje en los espectadores un “profundo deseo de vivir” y destaca que “algunos lo han definido como una película sobre la prevención del suicidio” y como “un puñetazo y una caricia al mismo tiempo”.

“Realmente queremos que quienes lo vean, especialmente los jóvenes, tomen las riendas de su vida, cultiven la gratitud y encuentren su camino. Giacomo enseña a vivir en lo pequeño, a valorar el momento presente. Su sonrisa y su mirada comunican más que las palabras”, afirma.

Green Lava tuvo su primera proyección en Davos, durante el Foro Económico Mundial, donde el productor Ali Aksu creó un espacio de diálogo “muy relevante”. Según Beltrami, el filme “fue recibido con gran entusiasmo”.

“Lo mismo ocurrió en su estreno mundial durante el Jubileo de la Comunicación, donde fuimos invitados a proyectarlo”, ya que es una producción realizada en colaboración con Vatican News y Radio Vaticana.

En el marco del Jubileo, remarca que Giacomo es un auténtico “peregrino de la Esperanza”, y la película que narra su historia “busca llevar su mensaje a todos los rincones del mundo”.

Encuentro entre Giacomo y el Papa Francisco

El protagonista del documental pudo presenciar el estreno en el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma. Durante su estancia en la Ciudad Eterna, Giacomo Mattivi también mantuvo un especial encuentro con el Santo Padre, a quien pudo saludar tras la multitudinaria audiencia que tuvo lugar en el Aula Pablo VI con motivo del Jubileo de la Comunicación.

El propio Giacomo explicó a Vatican News que preguntó al Papa Francisco “si podía enviarle más poemas, y me respondió positivamente con un gesto de la mano. Fue muy emocionante ver que se acordaba de mí”.

“Buscar esperanza en los rincones más oscuros”

Lia Beltrami descubrió su vocación en 1993, durante un viaje a Etiopía, para contar la vida de un misionero, el P. Gabriele Sartori. “Me sentí llamada a narrar principalmente la esperanza cristiana”. Desde entonces, su trabajo como directora y directora de arte se ha centrado siempre “en buscar la esperanza en los rincones más oscuros del mundo y en tratar de contar la ‘Buena Nueva’ viviente”.

Explica que cada una de sus películas está vinculada a un proyecto social, “de manera que pueda cambiar la vida de los protagonistas y generar transformación en los espectadores”. Por último, revela el próximo documental que tiene entre manos: Se trata de Baima, “otra historia poderosa de esperanza: la de un coreógrafo y bailarín nacido y criado en una favela del noreste de Brasil”.

“En un momento de recrudecimiento de la violencia tras la pandemia del covid, Rodrigo crea un espectáculo que lo llevará de gira por Europa con 25 jóvenes hasta llegar a un encuentro con el Papa Francisco. Esta obra transformó la vida de los 25 chicos, la de sus familias y la de toda la favela de Marcos Moura”, concluye.