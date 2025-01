Libera Nos: el combate de los exorcistas, el único documental “aprobado por la Asociación Internacional de Exorcistas”, llegará a los cines de Colombia el 30 de enero a través de las cadenas Cinemark y Royal Films, anunciaron desde Películas Católicas, responsables de su distribución en el país.

En una nota de prensa enviada a ACI Prensa, Películas Católicas explica que la cinta pretende responder a preguntas como “¿quién es el diablo y cómo actúa?, ¿cuáles son sus armas?, ¿cuándo hay una verdadera posesión diabólica?, ¿en qué consiste un exorcismo?, ¿quién es el exorcista?”.

Para ello, los productores Giovanni Ziberna y Valeria Baldan ahondan “en los distintos aspectos de la posesión diabólica y del exorcismo, y mostrando tanto su desarrollo como su significado”.

“La película, que incluye también algunas intervenciones del padre Gabriele Amorth, cuenta con el patrocinio de la Asociación Internacional de Exorcistas, y se distingue como la única producción que cuenta con la aprobación oficial de esta importante asociación reconocida por el Vaticano”, afirma.

Además, “se aleja de una cinematografía más interesada en el aspecto horroroso y sensacionalista”, y se enfoca en “informar y contar” sobre la labor de los exorcistas, basada en el mandato que Jesús dio a sus apóstoles y sucesores de "expulsar demonios en su nombre".

Además del P. Gabriele Amorth, también habla en la película el P. Francesco Bamonte, actual presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas.

Sobre el director Giovanni Ziberna, la nota señala que hasta “hace pocos años era ateo y, de hecho, no estaba bautizado”.

"Soy hijo de padres no creyentes y por eso no fui bautizado cuando era niño, pero algo no me cuadraba: por dentro sentía que Dios existía y por eso decidí buscarlo", explicó en 2017 en una entrevista con Il Settimanale di Padre Pio .

Para más información sobre la cinta, se puede ingresar a https://www.liberanoslapelicula.com/