El Papa Francisco nombró a cinco cardenales latinoamericanos para cargos en distintos dicasterios y comisiones pontificias, el sábado 11 de enero.

Se trata del Cardenal Fernando Chomali, Arzobispo de Santiago (Chile); el Cardenal Vicente Bokalic, Arzobispo de Santiago del Estero y Primado de Argentina; el Cardenal Luis Cabrera Herrera, Arzobispo de Guayaquil (Ecuador); el Cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, Arzobispo de Lima y Primado del Perú; y el Cardenal Jaime Spengler, Arzobispo de Porto Alegre (Brasil) y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano. Todos ellos fueron creados cardenales en el último consistorio, celebrado en Roma el pasado 7 de diciembre.

El Cardenal Fernando Chomali fue designado miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, organismo que tiene la función primordial de aconsejar y ayudar a las Iglesias particulares en América Latina, su vida y progreso.

En un comunicado publicado en el sitio web de la Arquidiócesis de Santiago, el purpurado se mostró “muy emocionado y comprometido con la evangelización de América Latina”, y anheló para su tarea “comprender su realidad a cabalidad para que la Iglesia realice una evangelización que penetre el alma de los pueblos de esta zona del mundo, de modo que dé frutos abundantes en justicia, fraternidad y amor".

El Cardenal Vicente Bokalic, Arzobispo de Santiago del Estero (Argentina), por su parte, será miembro del Dicasterio para la Evangelización. Presidido directamente por el Santo Padre, este dicasterio se divide en dos secciones. Una de ellas —la que integrará el Cardenal Bokalic— es la sección para las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo; la otra es la sección para la primera evangelización y las nuevas Iglesias particulares.

Según recoge La Banda Diario, el Cardenal Bokalic explicó: “A mí me tocó integrar el Dicasterio de la Evangelización, un tema que me gusta mucho y el Papa Francisco lo sabía”, aclarando que no se irá de la arquidiócesis al asumir esta tarea.

“Tenemos un desafío nuevo por delante”, aseguró el purpurado, al considerar: “La evangelización es clave, nos planteamos cómo llevar el Evangelio en el mundo moderno”.

En ese marco, mencionó al Beato Carlo Acutis.: “Dentro de poco Carlo Acutis será canonizado, en el mundo adolescente es alguien que les interesa mucho, es una figura atrayente”, valoró, llamando a aprovechar esta oportunidad “para llegar a los más jóvenes con el mensaje de Jesús”.

El Cardenal Luis Gerardo Cabrera Herrera ha sido nombrado miembro del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.

El propósito de este dicasterio es el de promover, animar y regular la práctica de los consejos evangélicos, en las formas reconocidas de vida consagrada, y también en las sociedades de vida apostólica en toda la Iglesia latina.

Para ello, tiene a su cargo la aprobación, erección y el otorgamiento de licencias de validez de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, entre otras funciones con el fin de que progresen en el seguimiento de Cristo propuesto por el Evangelio, según el carisma propio; tiendan fielmente hacia las finalidades propias; y contribuyan realmente a la edificación de la Iglesia y a su misión en el mundo.

El Cardenal Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio fue designado miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Entre las áreas de competencia de este dicasterio están la ecología, la economía, la salud, la seguridad, y los migrantes y refugiados.

La tarea del dicasterio vaticano es la de promover el desarrollo integral del hombre “a la luz del Evangelio y en el surco de la Doctrina Social de la Iglesia”, indica su sitio web.

También se enfoca en las cuestiones que afectan a las necesidades de quienes fueron obligados a abandonar su patria o son privados de ella, a los marginados, a las víctimas de los conflictos armados y de los catástrofes naturales, a los encarcelados, a los desempleados y a las víctimas de todas las formas de esclavitud y de tortura, y al resto de las personas cuya dignidad está en peligro.

El Cardenal Jaime Spangler, obtuvo un doble nombramiento: será parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe, dirigido por otro latinoamericano, el Cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, tiene la función de ayudar al Pontífice y a los obispos a proclamar el Evangelio en todo el mundo, cuidando que se respete la doctrina católica en lo vinculado a la fe y la moral.

En el caso del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, está bajo su competencia la promoción de la Sagrada Liturgia según la renovación emprendida por el Concilio Vaticano II. En ese marco, entre sus tareas se encuentra la redacción o revisión y actualización de las ediciones de los libros litúrgicos, así como la celebración periódica de los Congresos Eucarísticos Internacionales y la protección y culto de las sagradas reliquias, como también la confirmación de los patronos celestiales y la concesión del título de Basílica menor.