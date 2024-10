Los cinco latinoamericanos que el Papa Francisco creará cardenales el próximo 8 de diciembre expresaron su agradecimiento al Santo Padre y renovaron su compromiso de continuar sirviendo a la Iglesia Católica, ya no sólo en sus diócesis y países, sino en el mundo entero, como miembros del Colegio Cardenalicio.

Se trata de Mons. Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, Arzobispo de Lima y Primado del Perú; el Arzobispo de Santiago del Estero y Primado de la Argentina, Mons. Vicente Bokalic Iglic; el Arzobispo de Guayaquil (Ecuador), Mons. Luis Gerardo Cabrera Herrera OFM; Mons. Fernando Natalio Chomalí Garib, Arzobispo de Santiago (Chile); y el Arzobispo de Porto Alegre (Brasil), Mons. Jaime Spengler OFM.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Los cinco tendrán derecho a voto en un eventual cónclave para la elección de un futuro Papa, pues ninguno de ellos ha pasado los 80 años.

Escucha, discernimiento y grandes decisiones

Mons. Luis Gerardo Cabrera Herrera afirmó: "Esta nueva tarea la acojo con mucha paz y humildad porque sé que no es un honor ni tampoco un reconocimiento de mérito alguno, sino una expresión de cercanía y confianza del papa Francisco", según recoge Infobae.

Su nueva tarea, consideró el futuro cardenal, es "un servicio que tendré que aprender poco a poco junto con cada uno de ustedes a la luz de la palabra de Dios que nos hace más hermanos y amigos".

Las más leídas 1 2 3 4 5

"Que María, la madre de Jesús y de la Iglesia, nos acompañe en este camino de escucha, de discernimiento y de grandes decisiones para seguir cumpliendo la misión que su hijo amado nos ha confiado", expresó.

Misericordia, alegría, y trabajo por una sociedad mejor

Mons. Fernando Chomalí Garib, por su parte, manifestó en un video publicado en su cuenta de Instagram, el 7 de octubre: “Quisiera agradecer al Santo Padre el nombramiento que me ha hecho como cardenal de la Iglesia Católica, lo asumo como una gran responsabilidad para trabajar por la tarea evangelizadora, que es nuestra primera prioridad, y trabajar también y especialmente por aquellos que se sienten solos”.

“Espero transmitir la misericordia de Dios, espero transmitir la alegría de vivir y espero colaborar para una sociedad más justa, mejor y también por el bien de nuestra patria. Agradezco mucho la posibilidad que me han dado de poder servir ya como cardenal de la Iglesia”, cerró.

Visiblemente emocionado, el prelado señaló que “le he entregado toda mi vida a la Iglesia” y, reiterando que se trata de “un servicio”, anticipó: “No se me van a ir los humos a la cabeza”.

“Me convierto en un elector, cuando haya una nueva elección de Papa”, explicó ante la prensa local Mons. Chomali, aunque aclaró que espera que “no sea pronto, para que tengamos al Papa Francisco mucho tiempo”.

“El don siempre es una tarea, y ahora lo que corresponde es ponerme al servicio del Papa con mayor fuerza, y también ponerme al servicio de los más pobres, estamos muy en deuda en eso”, señaló.

Unión entre el Papa y el pueblo

En conferencia de prensa el 7 de octubre, el arzobispo peruano Carlos Castillo agradeció en primer lugar al Santo Padre por esta nueva responsabilidad dentro de la Iglesia, que representa “la unión entre el Papa y el pueblo”.

“Lo que esperamos es simplemente ayudar a que el tránsito efectivo de la Iglesia sea una Iglesia sinodal, pueda tener también nuestra contribución, nuestra ayuda, nuestro servicio”, anheló.

Este nombramiento es para el prelado “un don, es un regalo inclusive inmerecido, porque siempre es más grande que lo que uno ha hecho”.

“Es para mí una gran alegría continuar la sucesión de los cardenales de la Iglesia de Lima, porque nos asociamos a este encuentro de comunión de una Iglesia misionera, que está llamada a seguir siendo misionera”, manifestó.

Caminar juntos en comunión

Mons. Jaime Spengler se encuentra en Roma participando en el Sínodo. Al conocer la noticia, según recoge Vatican News, dijo: “Me sorprendió hoy el nombramiento del Santo Padre para una nueva misión o la continuidad de la misión en la Iglesia”.

“En este momento, quisiera de manera muy especial dirigirme al clero y al pueblo de la Arquidiócesis de Porto Alegre, y de manera muy especial a aquellos que han sido marcados por el flagelo de la tragedia climática que ha golpeado a Rio Grande do Sul. Pero no sólo Rio Grande do Sul, el Centro-Oeste con los incendios, la sequía en la Amazonia. Quisiera también, de manera muy especial, dirigirme a los obispos de Brasil y, por supuesto, a los obispos de América Latina y del Caribe”, mencionó.

“Caminemos juntos en la comunión para que podamos promover, ya entre nosotros, el reino de Dios y su justicia”, exhortó.

Hacer la voluntad de Dios

Mons. Vicente Bokalic dialogó con Radio María y admitió: “Todavía no caigo, todo esto es muy impensado, tan imprevisto".

"Así son las cosas que hace el Papa Francisco", reconoció. “Son las cosas de Dios".

“Cuando el Señor nos llama para nuevas cosas, a veces uno se siente muy limitado… ¿Qué puedo dar yo? Pero un día hemos dicho: ‘Aquí estoy para servir’”, señaló.

“Con ese mismo espíritu, aquí estoy para hacer la voluntad de Dios", aseguró. “Obviamente Diosito tiene sus caminos y a veces son insondables y por momentos nos cuesta interpretarlos, pero sabemos que esto es un pedido, algo que viene del Señor en la persona del Papa Francisco, de esto no tengo ninguna duda y lo acato, lo asumo y también confío que si Dios nos pide más, también nos va a dar la gracia para poder responder", sostuvo.