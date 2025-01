La persona más anciana del mundo es Sor Inah Canabarro Lucas, religiosa de 116 años del estado brasileño de Rio Grande do Sul, nacida el 27 de mayo de 1908.

En marzo dijo a ACI Digital —agencia en portugués de EWTN News— que uno de los secretos de su longevidad es la oración: “Rezo el Rosario todos los días por todos en el mundo”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La Hermana Inah se convirtió en la persona más anciana del mundo tras la muerte de la japonesa Tomiko Itooka el 29 de diciembre de 2024, quien era 16 días mayor que Inah. La confirmación la hizo LongeviQuest, un grupo de investigadores especializado en el mapeo de personas que superan los cien años.

“Es un gran orgullo para la familia, los Canabarros Lucas”, dijo este 6 de enero a ACI Digital su sobrino Cleber Vieira Canabarro Lucas, de 84 años.

Sor Inah vive actualmente en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, en la Casa de Acogida Santo Enrique de Ossó, que está al lado de la Casa Provincial de las Hermanas Teresianas de Brasil, comunidad en la que fue aceptada a los 19 años, en 1927.

Según su sobrino, hace unos días Inah tuvo algunos problemas de salud, los médicos le aconsejaron reposo, pero ahora se encuentra bien. “Es lógico que su situación de salud a sus 116 años ya sea un poco complicada, ya no oye bien, tiene mucha dificultad para hablar, también ve muy poco, pero sigue su vida con los planes que Dios le dio”, dijo Cléber. “Dios trató bien y sigue tratando bien a su discípula, la Hermana Inah Canabarro Lucas”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Para Cleber, la longevidad de Sor Inah se debe a su espiritualidad, ya que “siempre fue una pequeña monja que oraba mucho, oraba mucho, se dedicaba a la oración toda su vida”. También habló de otras características como “su bondad al querer siempre hacer el bien a los demás, su buen humor propio de su personalidad, su optimismo y su determinación en la vida”.

Hermana Inah Canabarro Lucas rezando a Nuestra Señora. Crédito: Nathália Queiroz / ACI Digital.

Inah Canabarro Lucas nació en el municipio de São Francisco de Assis, en el interior de Rio Grande do Sul, el 27 de mayo de 1908, la penúltima de siete hijos. Según Cleber, “todos estaban bien alimentados, eran normales y ella estaba muy delgada, débil y su padrino, en ese momento, le dijo a su padre: 'Amigo, no me malinterpretes, pero esta niña debe estar enferma y prepárate porque lamentablemente no creo que dure mucho’... ¡Todos se fueron y ella ya cumple 116 años de vida!”.

Es sobrina tatara del general David Canabarro, uno de los principales líderes de la Revolución Farroupilha (1835-1845), en Rio Grande do Sul.

Cuando era niña, uno de sus hermanos le dijo a su madre que Inah podía estudiar en un colegio de monjas de su ciudad. Inah luego preguntó: "¿Qué son las monjas?" La madre respondió que eran mujeres que se dedicaban a orar a Dios y dijo: "Voy a ser monja".

Inah estudió en el colegio de monjas y, a los 19 años, fue a hacer su noviciado con las hermanas teresianas en Montevideo (Uruguay).

A lo largo de más de un siglo ha experimentado numerosos cambios en el mundo y en la Iglesia. La monja pasó por dos guerras mundiales y diez papas. El año de su nacimiento, San Pío X era Papa.

Inah ha sido maestra toda su vida. Enseñó portugués, matemáticas, ciencias, historia, arte y religión en escuelas teresianas de Río de Janeiro, Itaqui y Santana do Livramento, ciudad en la que es muy querida porque fue donde pasó la mayor parte de su vida.

Un logro notable en su vida fue la creación de la banda de música del Colegio Santa Teresa en Santana do Livramento. Contaba con 115 instrumentos musicales y viajó a presentaciones por Brasil, Uruguay y Argentina. También guió y colaboró ​​en la creación de la también famosa banda de música del Liceo Pomoli, en Rivera (Uruguay), ciudad hermana de Santana do Livramento.

La Hermana Inah es una apasionada seguidora del Sport Clube Internacional, club fundado en 1909, cuando ella tenía un año. Además de decir que reza por las personas de todo el mundo, las únicas otras palabras que la Hermana Inah dijo a ACI Digital en marzo fueron elogios para el Inter. “Porque es el equipo de la gente, gente buena, pobre, muy honesta, muy buena”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI Digital.