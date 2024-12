¿Sabías que el Papa Francisco fue portero de discoteca, le falta un pulmón y que su comida favorita es un típico plato piamontés? Recordamos algunas curiosidades de la vida del Papa Francisco en su 88 cumpleaños.

1. ¿Cómo descubrió su vocación?

En la fiesta de San Mateo Apóstol, el Papa Francisco descubrió su vocación al sacerdocio tras una Confesión cuando tenía 16 años. Ocurrió el 21 de septiembre de 1953. Era el día del estudiante en Argentina, que coincide con el día en que empieza la primavera en el hemisferio sur, y que se celebra con una gran fiesta.

“Antes de ir a la fiesta, pasé por la parroquia a la que asistía y encontré a un sacerdote al que no conocía y sentí la necesidad de confesarme. Esta fue para mí una experiencia de encuentro: encontré a alguien que me esperaba”.

“No sé qué pasó, no lo recuerdo, no sé por qué estaba aquel sacerdote allí, a quien no conocía, por qué había sentido ese deseo de confesarme, pero la verdad es que Alguien me esperaba. Me estaba esperando desde hacía tiempo. Después de la Confesión sentí que algo había cambiado”, compartió el Santo Padre.

Después de esa confesión aseguró que ya no era él mismo: “Había oído justamente como una voz, una llamada: estaba convencido de que tenía que ser sacerdote”.

2. ¿Cuál es su plato favorito?

El 19 de noviembre del 2022 fue una de esas contadas ocasiones en las que el Papa Francisco salió del Vaticano sin programa oficial. ¿El motivo? Una reunión familiar en Asti, ciudad italiana donde vive su prima Daniela di Tiglione, quien celebraba su 90 cumpleaños.

En aquella ocasión, el Papa Francisco pudo disfrutar de su plato favorito: la Bagna Cauda, un plato típico del Piamonte preparado con anchoas, aceite y ajo y utilizado como salsa para las verduras.

3. Su pasión por el tango

Antes de ordenarse sacerdote, especialmente durante su juventud, el Papa Francisco disfrutaba del tango, el baile popular de Argentina. Aunque en ocasiones prefería la milonga, otro típico baile de su tierra natal.

4. Fue portero de discoteca

Como cualquier joven, Jorge Bergoglio realizó diferentes trabajos para ganarse su primer sueldo. Aunque su primer trabajo consistió en fregar los suelos de la empresa de medias donde trabajaba su padre, en 2013 confesó a un grupo de jóvenes que también fue portero de discoteca. Gracias a aquella experiencia, comenzó “a guiar a los a los desencantados a la Iglesia”.

5. Le falta un pulmón

Cuando tenía 21 años, le tuvieron que extirpar un pulmón debido a una infección, lo que ha provocado que en los últimos años haya padecido algunas dificultades respiratorias.

6. Ha negado el perdón tan sólo una vez

En más de una ocasión, el Papa Francisco ha animado a los sacerdotes a perdonar “todo” en el confesionario y no a “no torturar” a los fieles en el confesionario.

Durante una entrevista en la televisión italiana en enero de 2024, afirmó que en sus más de 50 años de sacerdote ha negado el perdón solamente una vez, “por la hipocresía de la persona”.

7. La oración que reza todos los días para conservar el buen humor

Son varias las ocasiones en las que el Papa Francisco ha ensalzado el buen sentido del humor y remarcado que la tristeza no es una actitud cristiana. Incluso ha llegado a afirmar que el “sello del cristiano” es la alegría y no la cara “de pimiento avinagrado”.

Por ello, reza cada día una oración de Santo Tomás Moro para conservar el sentido del humor, una plegaria a la que ha hecho referencia en numerosas apariciones públicas. La última, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

“Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás”, reza el Santo Padre cada día.

8. San José, su ayuda en las dificultades

Hay una imagen de San José por la que el Papa Francisco siente un gran cariño. Se trata de una figura en la que el santo “silencioso” aparece acostado y dormido.

Durante su viaje apostólico a Filipinas, el Pontífice se refirió a San José como “un hombre fuerte de silencio” y aseguró que guarda esta imagen en su escritorio. “Incluso cuando duerme, cuida de la Iglesia”, expresó.

“Cuando tengo un problema, una dificultad, escribo una pequeña nota y la pongo debajo de San José para que pueda soñar con eso. En otras palabras, le digo: ¡Ore por este problema!”, confesó el Santo Padre.

9. El Papa Francisco duerme la siesta

El Papa Francisco suele acostarse a las 21 horas y amanece en torno a las 4 de la mañana. Duerme unas seis horas diarias, ya que suele leer durante una hora, hasta las 22 horas.

“Después necesito la siesta. Tengo que dormir de 40 minutos a una hora, ahí me saco los zapatos y me tiro en la cama. Y también duermo profundamente y me despierto solo. Los días que no duermo la siesta, lo noto”, afirmó en una ocasión.

10. ¿Cuál es su equipo de fútbol?

A pesar de que ya no vive en Argentina, el Papa Francisco sigue animando al equipo San Lorenzo de Almagro, de Buenos Aires. Se mantiene actualizado gracias a un Guardia Suizo que cada semana le informa sobre las novedades del equipo, ya que el Pontífice no ve los partidos.

De hecho, durante una audiencia en el Vaticano en septiembre de 2024, los directivos de San Lorenzo pidieron al Santo Padre su bendición para que el próximo estadio del club lleve su nombre.

11. El día que le salvaron la vida

A los 44 años, el Papa Francisco sufrió una gangrena de vesícula, una complicación grave que se da cuando el tejido de este órgano del sistema digestivo se necrosa debido a una interrupción del flujo sanguíneo.

“Sentí que me moría”, dijo el Santo Padre al referirse a la noche de 1980 en la que fue operado por Juan Carlos Parodi, un eminente cirujano argentino que salvó la vida del entonces P. Jorge Mario Bergoglio. En 2014, 34 años después, ambos mantuvieron un encuentro privado en el Vaticano.

12. ¿Dónde desea ser enterrado?

A diferencia de muchos pontífices a lo largo de la historia de la Iglesia, cuyos féretros se encuentran en las criptas del Vaticano, en el subsuelo de la Basílica de San Pedro, el Santo Padre explicó que tiene su tumba preparada en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, debido a la gran devoción que le tiene a la Virgen Salus Populi Romani (protectora del pueblo romano), a quien le hizo una promesa.

Además, en diciembre de 2022, el Pontífice concedió una entrevista en la que reveló que había firmado su renuncia en caso de que su salud no le permitiera seguir ejerciendo su ministerio.

13. ¿Cuál es su película favorita?

“La strada”, de Federico Fellini, ganadora del óscar a la mejor película extranjera en 1957.

14. No ve la televisión por una promesa a la Virgen del Carmen

El Papa Francisco asegura que no ve la televisión desde el 15 de julio de 1990, cuando le prometió a la Virgen del Carmen que no lo haría más. El Santo Padre realizó esta promesa porque “sintió que Dios me lo pedía”.

15. Fue a terapia con 42 años

En el libro-entrevista Política y sociedad del francés Dominique Wolton, el Papa Francisco contó que, cuando era provincial de la Compañía de Jesús en Argentina, acudió durante seis meses a terapia con una psicóloga judía. “Fue muy buena, muy profesional”, expresó el Santo Padre.

16. Un Papa de “incógnito” por las calles de Roma

En 2013, año en el que fue elegido Obispo de Roma, una fuente vaticana informó al diario The Huffington Post de que el Papa Francisco salía por las noches vestido de sacerdote para dar limosna y ayudar a los pobres de las calles de Roma.