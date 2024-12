Con una multitudinaria celebración de la Eucaristía este domingo 15 de diciembre, la comunidad católica de Santiago de Chile dio la bienvenida al arzobispo Fernando Chomali, creado cardenal por el Papa Francisco el pasado 7 de diciembre en Roma.

La Misa tuvo lugar en la Catedral Metropolitana, y contó con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado, de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y representantes del gobierno local, además de fieles de Concepción, arquidiócesis donde el purpurado ejerció su ministerio episcopal durante trece años, hasta que fue nombrado Arzobispo de Santiago.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Vicario General y moderador de la curia de Santiago, Mons. Alberto Lorenzelli, quien lo felicitó en nombre de la Iglesia y le deseó “fecundidad en este servicio de ayuda y consejo al Santo Padre en sus decisiones y propósitos”.

Y tomando las palabras expresadas por el Papa Francisco a los nuevos cardenales, lo animó a “seguir el camino de Jesús, que significa ante todo volver a Él y ponerlo de nuevo en el centro de todo”, recordando que “lo que debe animar su servicio es el riesgo del camino, la alegría del encuentro con los demás y el cuidado de los más frágiles”.

El Cardenal Chomali destacó la importancia de la Iglesia Católica en la sociedad: “¿Por qué siendo Chile un país laico se encuentran hoy aquí las máximas autoridades del Estado? Hay una sola razón: la Iglesia Católica realiza una labor extraordinaria y sin la Iglesia Católica, Chile sería distinto”, aseguró.

Haciendo alusión a la mediación de la Iglesia en el conflicto de Chile con Argentina por el canal de Beagle —que culminó con un tratado de paz firmado en noviembre de 1984—, expresó: “Sin la Iglesia Católica hubiésemos enfrentado una guerra con un dolor que continuaría hasta hoy”.

“Además, todos sabemos que en momentos difíciles y complejos de nuestra historia la Iglesia estuvo presente y nunca le preguntó al perseguido si era creyente o no. Porque estamos por sobre la contingencia, porque reconocemos principios básicos que estarán siempre presentes”, subrayó.

Los tres compromisos del Cardenal Chomali

El Cardenal Chomali asumió tres compromisos en esta nueva tarea que el Santo Padre le encomendó: “En primer lugar, como nos planteó el Papa, ampliar la mirada. Para poder abordar con mayor profundidad la violencia, las inequidades y tantos problemas sociales que tenemos”.

Su segundo compromiso es el de “rezar por Chile, por las autoridades”.

En tercer lugar, se comprometió a “estar con los pies desnudos para que me duela la pobreza, para que me duela ver a aquellos que viven como yo no quisiera vivir. Para que nunca sea indiferente frente a un hermano que sufre”.

En referencia a la liturgia del domingo, expresó: “Las luces nos encandilan, pero pasarán. En cambio, esa estrella maravillosa que nos indica dónde está Jesús, seguirá iluminando nuestros corazones. Por eso estamos alegres y confiados”, sostuvo, invitando a transmitir esa alegría.

Niños de la catequesis familiar de la arquidiócesis presentaron las ofrendas, y los hermanos del cardenal acercaron el escudo cardenalicio del Arzobispo de Santiago, con el lema: “Mihi Vivere Christus est” (para mí la vida es Cristo).