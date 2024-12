La conferencista católica Marcela Palos lanzó, a través de la plataforma Holify, el podcast Ruta Adviento, “un recorrido precioso para llegar” al “Belén de tu corazón” en esta Navidad.

En declaraciones a ACI Prensa, Marcela explica que Ruta Adviento busca acompañar a sus oyentes para que sus corazones se vayan “transformando en el mejor pesebre para el niño Dios”.

Se trata, destacó, de “una preparación” para que cada uno experimente en “su propio corazón esa belleza del acontecimiento más espectacular que había llegado a la tierra que era que el propio Hijo de Dios se hiciera hombre, se hiciera uno de nosotros y naciera y se convirtiera en el Emanuel con nosotros”.

“A lo mejor ya te está pasando de noche el Adviento y como que no te has preparado y como que ya falta menos y tú todavía no has hecho nada”, señaló. “Tranquilo, tranquila”, añadió.

“Aquí lo importante es que puedas ponerte al día en la preparación de tu corazón y para Dios no hay imposibles”, aseguró.

“Aunque sea un segundo antes de la Navidad, Él puede ir preparando tu corazón”, expresó, alentando a que Ruta Adviento sea un “camino” que permita a los católicos prepararse para el “nacimiento de Nuestro Señor, para que tu corazón sea el mejor pesebre”.

Para participar en el podcast Ruta Adviento, puede ingresar en este enlace.