El presidente de la Comisión Episcopal de Matrimonio y Familia de Colombia, Mons. Miguel Fernando González Mariño, manifestó su oposición a la ley de divorcio exprés aprobada por la Cámara de Representantes, porque reafirma la creencia de que el matrimonio es algo transitorio y no un proyecto de felicidad.

El proyecto de ley fue aprobado el 26 de noviembre en la Cámara de Representantes con 89 votos a favor y 11 en contra. También conocido como “divorcio unilateral”, deberá ser sancionado por el presidente colombiano Gustavo Petro para entrar en vigor.

La legislación incorpora al artículo 154 del Código Civil la causal número 10 para divorciarse, que consiste en “la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges” y podrá realizarse ante un notario público o un juez.

“Analizando las cosas, más allá de los fines legales y soluciones fáciles ante problemas vitales y complejos, el divorcio en sí mismo, como forma de solucionar los problemas de pareja, lleva a viciar la voluntad de quienes desean y deciden casarse. Incluso, induce a pensar en el matrimonio como algo transitorio y no como un verdadero proyecto de felicidad”, expresó el prelado en su artículo “El divorcio exprés”: una píldora que no sana.

En su texto, publicado en el sitio web del Episcopado colombiano, Mons. González Mariño también dijo que el divorcio exprés va en la “línea de un laicismo desbordante y no un simple Estado Social de Derecho de corte laico” y se convierte “prácticamente en el mecanismo preferencial para divorciarse en el país”.

El obispo colombiano señaló que, siendo respetuosos de las instituciones del Estado, la Iglesia Católica defiende “la estabilidad del matrimonio como unos de los tesoros y punto de partida para constituir verdaderas familias y de paso sociedades y naciones prósperas y sostenibles”.

“La Iglesia sabe que el divorcio trae nuevas heridas y acaba con la familia, la felicidad de las personas, sin lo cual, toda sociedad tarde que temprano sucumbe y se arruina”, advirtió.

En ese sentido, recordó la enseñanza de San Juan Pablo II, quien afirmó que dentro del matrimonio y la familia se construyen las relaciones interpersonales “mediante las cuales toda persona humana queda introducida en la ‘familia humana’ y en la ‘familia de Dios’, que es la Iglesia”.

Por ello, añadió Mons. González, “la familia al estilo cristiano hay que apreciarla, predicarla y defenderla. Se requiere amor verdadero por las familias y en esto los pastores y el pueblo de Dios deben ponerle alma, corazón y vida”.

Indicó que ante la realidad de que en los matrimonios surgen dificultades, “la Iglesia como institución se ha venido organizando para ser una verdadera ayuda, en la que se puedan refugiar y apoyar los esposos, sin recurrir a la solución macabra del divorcio para solucionar sus dificultades”.

“Por su parte, el Santo Padre, el Papa Francisco, en un encuentro con los Equipos de Nuestra Señora, el 04 mayo 2024, les manifestó que acompañar a los matrimonios hoy en día constituye, una ‘verdadera misión’”, recordó.

El obispo colombiano aclaró que la Iglesia no defiende lo indefendible, pues es una realidad que “algunos matrimonios celebrados litúrgicamente no funcionaron, porque fueron nulos, es decir, no cumplieron los requisitos necesarios para celebrar válidamente el matrimonio sacramental”.

“Por ello, la normativa canónica ha contemplado que, haciendo un debido proceso, buscando la verdad, el Tribunal Eclesiástico, con certeza moral y jurídica, a solicitud de los cónyuges o del promotor de justicia, declare nula la boda celebrada. Para esta temática que, sin duda deja preguntas, se pueden acercar a la curia diocesana más cercana y solicitar la debida orientación”, indicó.