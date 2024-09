CUESTIONES MORALES DIFÍCILES: La legitimidad moral de asistir a tal ceremonia está determinada por varios factores, incluido nuestro deber de evitar el escándalo y la ocasión cercana de pecar.

P. ¿Cometen pecado los católicos fieles al asistir al matrimonio de un católico no practicante que no se celebra en la Iglesia Católica? Además, si son católicos practicantes, pero no se casan en la Iglesia Católica, ¿se nos permite asistir? He recibido diferentes respuestas de diferentes sacerdotes; es muy confuso. — María.

R. Hay aquí dos preguntas: si los matrimonios serán válidos (es decir, si llegarán a existir); y si, en caso de que no sean válidos, usted podrá asistir legítimamente a las bodas.

¿Son válidos los matrimonios?

La primera pregunta se refiere a la validez. Un matrimonio válido es un matrimonio real. Cuando se celebra entre cristianos bautizados es un sacramento.

Lo contrario, un matrimonio inválido, no es un matrimonio real, es una apariencia de matrimonio.

Para que se dé el matrimonio válido se requieren varias cosas, relacionadas con la capacidad de los cónyuges para contraer matrimonio, con la naturaleza de su consentimiento y con la forma adecuada en la que se celebra el matrimonio. Su pregunta plantea dudas específicamente sobre la tercera.

Para que un matrimonio sea válido, se requiere que un católico bautizado o confirmado de otra manera contraiga su matrimonio ante un ministro autorizado de la Iglesia, generalmente un sacerdote o diácono, y ante dos testigos.

Se puede recibir una dispensa del obispo local del primer requisito. Esto podría ocurrir, por ejemplo, si un católico que se va a casar con una protestante desea casarse según la forma protestante de la otra parte. En tal caso, el católico puede quedar libre para casarse ante un ministro protestante.

Sin esta dispensa, un matrimonio intentado por un católico sería inválido.

Respecto de las dos categorías de católicos que usted menciona —católicos “practicantes” y “no practicantes” que no se casan en la Iglesia Católica— el derecho canónico dice lo siguiente:

“La forma… debe observarse si al menos uno de los contrayentes ha sido bautizado en la Iglesia Católica o recibido en ella” (1117, modificado en 2009).

Este canon deja claro que las condiciones de la forma adecuada se aplican no sólo a los católicos practicantes sino también a los no practicantes.

Necesidad de la forma apropiada

Entonces, ¿por qué se requiere una forma adecuada para un matrimonio válido?

En siglos pasados, la Iglesia Católica se enfrentó al problema de los matrimonios clandestinos. Se trataba de situaciones en las que una pareja celebraba su matrimonio en secreto. Como esos matrimonios necesitaban atención pastoral, incluso en el caso difícil de que se rompiera la comunión de la pareja, la Iglesia necesitaba una forma de verificar que los matrimonios se habían celebrado en primer lugar.

Debido al carácter clandestino del matrimonio, la Iglesia se vio frecuentemente en la intolerable situación de no poder demostrar que los matrimonios eran reales.

Para hacer frente a los problemas asociados a los matrimonios clandestinos, el Concilio de Trento instituyó ciertas normas obligatorias para la celebración de los matrimonios y las estableció como condición para su validez, lo que significa que la falta de conformidad con la forma adecuada hace que el matrimonio sea nulo desde el principio.

Cooperación material o formal

Lo que nos lleva a la pregunta clave: ¿Es legítimo asistir a la boda de una pareja que se casa inválidamente?

La Iglesia Católica no tiene una enseñanza específica sobre la cuestión de asistir a matrimonios inválidos, y los comentaristas católicos adoptan posiciones diferentes sobre el tema.

En mi opinión, asistir a una ceremonia de este tipo es moralmente peligroso y, con frecuencia, ilícito, pero, si se toman ciertas precauciones, puede ser legítimo. Permítanme explicarlo.

Para evaluar moralmente esta cuestión, debemos considerar lo que se denomina cooperación material en la mala acción de otra persona. La cooperación material se refiere a algún acto mediante el cual facilitamos involuntariamente la mala acción de otra persona.

No es difícil ver que al asistir a la ceremonia de una pareja que se casa de manera inválida, facilitamos —aunque sea mínimamente— su mala acción. Pero no tenemos intención de facilitarla; solo aceptamos el daño causado por nuestra asistencia para evitar otros daños que ocurrirían si no asistiéramos.

Para determinar si aceptar este tipo de daño es legítimo, debemos responder a la pregunta: ¿Los daños —los efectos negativos— causados ​​por asistir a la ceremonia nupcial constituyen razones más fuertes para asistir que los daños causados ​​por no asistir?

Alienación o escándalo

El mayor efecto negativo de no asistir a la ceremonia es que se aleja de la pareja y, tal vez, de otros miembros de la familia y amigos. Por supuesto, usted desea brindar todo el apoyo que sea compatible con la buena moral y no desea alejar las relaciones innecesariamente.

El efecto negativo más fuerte (aunque no el único) de asistir a la ceremonia es el riesgo de que su presencia allí cause escándalo, es decir, que lleve a otro a pecar.

Si tienes buenas razones para pensar que asistir a la ceremonia puede causar escándalo, aunque sea de manera involuntaria, no deberías asistir, a menos que pienses que no asistir tendría un efecto aún peor, y eso es difícil de imaginar.

Un posible ejemplo de un efecto peor de no asistir a la boda sería que causaría que otra persona, alguien que de otra manera estaría abierta a ingresar o regresar a la Iglesia Católica, se sintiera tan alienada por tu decisión que toda esa apertura desaparecería.

Hay varias formas en las que puede ocurrir un escándalo.

El primero se refiere a la pareja misma. Ellos saben que eres un católico comprometido. Si asistes a la boda, tu presencia puede reforzar erróneamente en sus mentes la conclusión de que lo que están haciendo es legítimo y que realmente se van a casar.

Una segunda posibilidad se refiere a otras personas que saben que usted es católico. Es posible que lleguen a la conclusión de que usted piensa que lo que hace la pareja es legítimo, lo que podría facilitarles la conclusión errónea de que casarse en circunstancias similares no está moralmente prohibido.

Por último, si llevas a tus hijos a la ceremonia, corres el riesgo de darles un muy mal ejemplo sobre la naturaleza del matrimonio, un ejemplo que podría tener efectos trágicamente malos más adelante en la vida cuando estén considerando casarse.

Ocasión cercana de pecado

Otra consideración. Si asistes, es posible que sientas presión para ofrecer elogios o halagos que impliquen que crees que el matrimonio es real (“Fue una ceremonia hermosa”; “Me encanta tu vestido”). O, por un deseo de respeto humano, es posible que te quedes callado cuando en realidad deberías decir algo.

Sabes que si expresas tus convicciones, puede parecer que estás “juzgando” o que eres “mezquino”, cosas que, con razón, deseas evitar, porque podrían ser más alienantes que no asistir en primer lugar. Todo esto podría tentarte a comprometer tus valores actuando como si pensaras que la pareja está haciendo algo bueno.

Si usted cree que asistir a la boda lo colocaría en una situación cercana a pecar de estas maneras, no debe asistir.

Consideraciones finales

Pero si puedes evitar con confianza el escándalo, y si estás razonablemente seguro de que no te estarías exponiendo a una ocasión cercana de pecar, entonces asistir a la ceremonia puede ser moralmente legítimo.

En mi opinión, deberías considerar ciertas medidas para ayudar a evitar dar la impresión de que apoyas lo que hace la pareja.

En primer lugar, comunique, sin ninguna dureza, a la pareja que usted no cree que su matrimonio sea válido y explíqueles las razones de su conclusión.

En segundo lugar, rechace cualquier invitación a participar en la ceremonia nupcial, ya sea como dama de honor o padrino de boda, lector o músico, encargado de encender las velas o encargado del libro de visitas (de hecho, todos estos son ejemplos de cooperación formal y, como tales, nunca serían legítimos).

En tercer lugar, evite asistir a la recepción o dar un regalo y siéntese en un lugar poco visible (por ejemplo, la parte de atrás) en la iglesia o en el salón de bodas.

Tomar precauciones como estas le comunicará a la pareja, directa o indirectamente, sus convicciones sobre la moralidad de lo que están haciendo. Y será menos probable que otras personas saquen conclusiones moralmente erróneas de su presencia en la ceremonia, conclusiones que podrían afectar negativamente su propia conducta y su destino eterno.



