Los Reyes de España asistieron al funeral por las víctimas de la DANA presidido por el Arzobispo de Valencia, Mons. Enrique Benavent, quien llamó a la unidad para superar las dificultades y comprometió el trabajo y la cercanía de la Iglesia Católica.

A la Eucaristía en memoria de los fallecidos en las inundaciones del pasado 29 de octubre, celebrada en la tarde de este lunes en la Catedral de Valencia, asistieron más de 400 familiares de víctimas, así como numerosas autoridades.

En representación del Gobierno, finalmente acudieron tres ministros, cuya presencia fue confirmada horas después de que desde el Ejecutivo sólo se hubiera decidido la presencia de un cargo de segundo nivel.

Ante estas controversias políticas, Mons. Benavent recordó a los presentes que esta celebración “tiene un carácter estrictamente eclesial: queremos manifestar que compartimos el sufrimiento de todos, que queremos estar cerca de todos y orar por todos”.

El prelado pidió además que “las dificultades no nos lleven a caer en la insolidaridad, que las diferencias no lleguen a convertirse en divisiones, que las perspectivas distintas a la hora de afrontar los problemas no perjudiquen a los más necesitados, y que los intereses propios no prevalezcan sobre el bien común. Solo así podremos mirar el futuro con esperanza”.

En referencia al desastre sufrido de manera principal en numerosas poblaciones del sur de Valencia, así como en otras regiones, el arzobispo recordó que “como Iglesia hemos sufrido las consecuencias de este acontecimiento: personas que participaban habitualmente en la vida de nuestras parroquias o que simplemente compartían nuestra fe son víctimas de esta tragedia; la vida de nuestras parroquias se ha visto alterada, al igual que la vida de nuestros pueblos y ciudades”.

En esta experiencia compartida con el resto de los ciudadanos Mons. Benavent subrayó que los católicos “como nos sentimos hermanos de todos, a todos los queremos incluir en nuestra oración”.

“Hay dolores que no podemos curar”

Además, el Arzobispo de Valencia destacó que como Iglesia “hemos querido acompañar a todos, ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Lo hemos querido hacer y lo continuaremos haciendo mientras sea necesario”.

Sin embargo, reconoció que “a menudo sentimos que nuestros gestos y palabras no bastan. Hay dolores que no podemos curar”.

“En muchos momentos nos encontramos con personas que no podemos liberarlas de su cruz, únicamente podemos ayudarlas a llevarla. En estos casos, los cristianos anunciamos que únicamente en Cristo podemos encontrar el consuelo y que nuestra misión es llevar a las personas a Cristo para que encuentren en él la paz que necesitan”, añadió.

Apelando al tiempo de Adviento que celebra la Iglesia Católica, Mons. Benavent hizo un llamamiento a tener esperanza: “En los acontecimientos tan dramáticos que hemos vivido, hemos visto muchos signos de esperanza, muchas personas que han fortalecido las manos débiles, que han animado a los inquietos y les han dicho: ‘sed fuertes, no temáis’”.

Por eso ha llamado a tener confianza, porque en la ola de solidaridad que se mantiene aún pasado más de un mes de la tragedia, “ha sacado a la luz lo mejor que hay en el corazón del ser humano”.

En este sentido, detalló que “ha habido personas que en las horas más dramáticas han arriesgado su vida para salvar la de los demás” y asociaciones e instituciones, incluida la Iglesia Católica, poniendo a disposición “sus locales e instalaciones para acoger a los afectados y ofrecerles lo que necesitaban en los primeros momentos”.

También destacó “el testimonio de los miles y miles de voluntarios, muchos de ellos jóvenes que, de una manera espontánea, se han ofrecido para ayudar a los afectados” así como “la profesionalidad de los cuerpos de seguridad y de muchos servidores públicos venidos de toda España”.