El P. Salvador Aguado, párroco de la iglesia de Santa Fe en Alfafar (Valencia, España), se encontraba el pasado martes celebrando la Misa diaria en compañía de otras 25 personas cuando una mujer les avisó de que se venía la riada de proporciones dantescas ahora de todos conocida.

Estaba acabando la Eucaristía, cuando una mujer interrumpió dando el aviso, pues nadie les había dado una alerta anticipada de la situación: “Nos dio el tiempo justo, cuando vimos que el agua estaba entrando ya por la puerta de la parroquia, a coger las llaves del tejado y subir”. Los bancos empezaron a flotar en el templo. No hubo tiempo de reacción.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En la terraza del piso superior estuvieron toda la noche los 25 parroquianos junto a otras 70 personas más que fueron rescatados en medio de la corriente de agua, lodo, coches y enseres.

La preocupación del sacerdote, más allá de preservar la vida de quienes le acompañaban y la propia, era mucho más profunda. “Me sentía mal como sacerdote por haber abandonado al Señor en el Sagrario”, explica a ACI Prensa.

Por fortuna, desde la pandemia de COVID, el sacerdote cuenta con la ayuda de un psicólogo que, pese a vivir lejos de Alfafar, logró llegar al lugar al día siguiente para dar orientación al casi centenar de supervivientes en la parroquia.

Este profesional fue el que le dio la clave: “Me dio una imagen muy bonita. En el momento en que subió el agua, el Señor se ahogó también con todos los que habían muerto en esta gran tragedia. Se había ahogado y muerto una vez más por nosotros”, relata.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Cuando fue posible, el P. Salvador acudió para comprobar el estado del tabernáculo: “Se ahogó literalmente. Cuando abrí el Sagrario, las formas estaban todas diluidas. Mi psicólogo tiene toda la razón. El Señor se había ahogado para salvarnos, en concreto, a la gente de la parroquia”.

Esta perspectiva fue la que ayudó al párroco a predicar el pasado domingo durante la Eucaristía celebrada dentro del templo, donde prácticamente sólo se pudo adecentar el altar y el presbiterio para poder celebrar el sacramento.

El P. Salvador Aguado, en la parroquia de Santa Fe en Alfafar (Valencia, España). Crédito: Cedida por el P. Salvador Aguado.

La iglesia “está arrasada por completo” y por eso no pueden ni realizar el trabajo normal de la Cáritas parroquial. También hay que atender a los que viven solos —“Son personas sobre todo con movilidad reducida que no pueden salir de sus casas”, detalla—, pero el P. Salvador tiene otra parroquia que atender.

Bajo el sobrenombre de @MossenVoro, el P. Salvador tiene casi 50.000 fieles que atender desde su cuenta en Instagram y más de 60.000 en Tik Tok, donde vuelca su pasión por la evangelización digital.

“El martes me quedé sin internet y hasta ayer no recuperé la conexión de datos”, por lo que no había podido responder a las múltiples muestras de preocupación y cariño, “sobre todo desde Colombia y México, que me quieren mucho, pues todo el mundo estaba muy preocupado”.

“Ha sido muy bonito que no solo aquí en España, sino en toda Latinoamérica se acuerden de uno y ya están muy movilizados, sobre todo con la oración”, concluye.