Martín Muñoz Ledo Arriaga es un joven mexicano que participará como monaguillo en la reapertura de la Catedral de Notre de París este fin de semana. En diálogo con ACI Prensa comenta que la oportunidad “es un honor y una alegría”.

Martín vive en París desde 2018. Obtuvo la licenciatura en historia en la Universidad de La Sorbona, donde ahora realiza también un doctorado sobre las relaciones diplomáticas entre México y Francia, entre 1821 y 1831.

Desde hace algún tiempo acolitaba en la parroquia de Saint Martin de Champs y el párroco allí, que ahora es uno de los capellanes de la catedral, lo invitó a participar en la reapertura de Notre Dame, en la que estarán Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, Emmanuel Macron, presidente de Francia, entre otras muchos líderes de todo el mundo.

Una vista del interior de la Catedral de Notre Dame restaurada. Crédito: Cortesía Martín Muñoz Ledo.

Este sábado 7 de diciembre se realiza la ceremonia de reapertura de Notre Dame. Mañana, 8 de diciembre y Solemnidad de la Inmaculada Concepción, se consagrará el altar en la primera Misa en la catedral tras la reinauguración, para la que el diseñador francés Jean-Charles de Castelbajac ha diseñado 700 casullas.

Martín Muñoz Ledo es miembro del llamado “gran clero” o “clero grande” de la Catedral de Notre Dame, que reúne a unos 30 acólitos en total, y comparte que ha sido “monaguillo desde hace casi 18 años, desde que tenía 6”.

En la reapertura de Notre Dame este sábado, explica “voy a guiar a los estandartes de cada parroquia en la procesión de entrada. Y el día de la Misa, el domingo 8, voy a estar acompañando las reliquias de Santa Catalina Labouré y otros dos santos franceses; Y luego haré lo usual con algunos objetos litúrgicos en la procesión de ofrendas”.

El joven originario de Ciudad de México indica además a ACI Prensa que “en el equipo litúrgico no hay gente de otros países, excepto un belga y yo. No hay nadie que no sea europeo, de los que yo he visto”.

Sobre el incendio ocurrido en abril de 2019, Martín recuerda con “asombro ese día. Estaba estudiando y una amiga entró y nos dijo que Notre Dame se estaba quemando. Había una nube de humo muy densa. Aún no había llamas, pero luego se vieron. Fue sorprendente, impresionante. La gente estaba asustada, en pánico. Fue un momento que paró el tiempo en París”.

En cuanto al lugar de la Virgen María en la vida de los franceses, el monaguillo mexicano señala que se podría decir que hay una “cultura católica, pero muchos no practican la fe. A lo mucho fueron bautizados y recibieron algún otro sacramento, pero no mucho más”.

En cambio, prosigue, los católicos que practican su fe “sí tienen una devoción muy grande a la Virgen María, sobre todos los tradicionalistas. Hay muchos cantos populares y procesiones. Sí hay una devoción grande a la Virgen”.

Martín Muñoz Ledo destacó además que el jueves 12 de diciembre participará en Notre Dame en “la Misa por Nuestra Señora de Guadalupe, aunque todavía no se me ha asignado el rol preciso que tendré”.

La Virgen de Guadalupe en Notre Dame. Crédito: Cortesía Martín Muñoz Ledo.