El Vaticano ha suprimido el Monasterio Carmelita de la Santísima Trinidad en Arlington, Texas, tras una larga controversia que comenzó con una investigación diocesana debido a las acusaciones de que la priora había roto su voto de castidad.

El 2 de diciembre, el Obispo de Fort Worth (Estados Unidos), Mons. Michael Olson, anunció que la semana pasada recibió de la Santa Sede un decreto de supresión. Este documento sigue a la destitución de las ex monjas, ocurrido en octubre después de una serie de desacuerdos con el obispo local.

El decreto, con fecha 28 de noviembre, está firmado por el Cardenal João Braz de Aviz, prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y por la hermana Simona Brambilla, MC, secretaria del dicasterio.

El dicasterio encontró a la comunidad "extinta" y decretó la supresión del monasterio. El decreto citó la “notoria deserción de la fe católica” que llevó a la expulsión de las cinco monjas y de la única novicia del monasterio, así como la expiración de los votos del séptimo miembro, “dejando así al Monasterio de la Santísima Trinidad sin miembros”.

En su anuncio, Mons. Olson enfatizó que las mujeres del monasterio “no son ni monjas ni carmelitas a pesar de su continua y pública autoidentificación en sentido contrario”.

“La Santa Sede ha suprimido el monasterio, por lo que ya no existe, a pesar de cualquier autoidentificación pública hecha en sentido contrario por las ex monjas que siguen ocupando las instalaciones”, señaló.

El obispo también reiteró que los católicos no deberían asistir a la misa celebrada en el antiguo monasterio. Indicó que cualquier Eucaristía o sacramento celebrado allí “son ilícitos” y que los fieles que asisten intencionalmente a estas ceremonias “dañan la comunión de la Iglesia Católica”.

Al momento de la publicación, las ex monjas no habían emitido alguna declaración de respuesta. Su sitio web continúa identificándolas como “Monjas Carmelitas Descalzas”.

La controversia comenzó el año pasado cuando Mons. Olson inició una investigación sobre el monasterio, en medio de acusaciones de que la reverenda madre Teresa Agnes Gerlach había mantenido una relación con un sacerdote.

En mayo de 2023, las mujeres presentaron una demanda contra Mons. Olson por la investigación, alegando violaciones de la privacidad y daños al bienestar físico y emocional de las hermanas. El obispo finalmente expulsó a Gerlach de la vida religiosa.

En abril de este año, el Vaticano declaró que la Asociación de Cristo Rey en los Estados Unidos de América supervisaría el “gobierno, la disciplina, los estudios, los bienes, los derechos y los privilegios” del monasterio de Texas.

Las mujeres, sin embargo, desafiaron la orden del Vaticano, llegando incluso a asociarse con la Sociedad de San Pío X (FSSPX), un grupo tradicionalista que no está en plena comunión con la Iglesia Católica y que tiene un estatus canónicamente irregular.

La Madre María de la Encarnación, presidenta de la Asociación de Cristo Rey, que fue designada para supervisar a las mujeres, anunció en octubre que estas fueron despedidas de la Orden de las Carmelitas Descalzas y “regresaron al estado laico”.

“Deseo repetir que, dado que esta triste serie de eventos comenzó a desarrollarse en abril de 2023, cuando la ex priora me informó por sí misma de su grave falta al voto de castidad con un sacerdote, me vi obligado a comenzar la búsqueda, de acuerdo con el derecho canónico, de justicia y misericordia para todos los involucrados”, dijo Mons. Olson en su carta.

El prelado informó que la admisión de Gerlach de “su grave falta al voto de castidad con un sacerdote” fue “registrada e incorporada al registro público en una audiencia en un tribunal civil” después de que la ex priora presentara una demanda civil contra Mons. Olson y la diócesis.

Durante la audiencia judicial de junio de 2023, Gerlach admitió haber roto sus votos de castidad y dijo que el amorío se llevó a cabo por teléfono. El abogado de Gerlach, Matthew Bobo, dijo que la ex priora estaba bajo la influencia de analgésicos en el momento de la audiencia. Gerlach, que fue hospitalizada por convulsiones en noviembre de 2022, usa una silla de ruedas y una sonda de alimentación.

En junio de 2023, la diócesis publicó fotografías que parecían mostrar productos de cannabis en el monasterio. Bobo calificó las acusaciones de consumo de drogas de "absolutamente ridículas".

La declaración más reciente de las ex monjas, del 30 de octubre, sostiene que "estas afirmaciones son escandalosamente falsas" y rechaza el despido de las ex religiosas, citando su reciente afiliación a la Sociedad de San Pío X a partir de agosto.

Mons. Olson sostuvo que la "respuesta de la diócesis a sus acciones desobedientes y calumnias ha estado guiada constantemente por la caridad, la paciencia y ha estado de acuerdo con las instrucciones de la Santa Sede".

El obispo pidió oraciones por las ex monjas, manifestando que el hecho ha traído “gran tristeza” a la Iglesia local y ha causado “una herida profunda en el Cuerpo de Cristo”.

“Les pido a todos que se unan a mí en oración por la sanación, la reconciliación y la conversión de estas mujeres que se han apartado de la vida religiosa consagrada y que notoriamente han desertado de la comunión con la Iglesia Católica por sus acciones”, dijo Mons. Olson.

“Ahora, como siempre, les deseo gracia y paz en Nuestro Señor Jesucristo”, agregó.

En una carta del 29 de noviembre dirigida a Mons. Olson, la secretaria del dicasterio le aseguró la gratitud del departamento vaticano por su “servicio heroico” a la Iglesia local, citando las “dificultades y la atención pública injustificada” hacia la diócesis. El dicasterio también pidió a los fieles que rezaran por las ex monjas.

“Este dicasterio exhorta a todos los miembros de la Orden de las Carmelitas Descalzas, así como a los fieles de la Diócesis de Fort Worth, a orar fervientemente para que los corazones de las que han errado se arrepientan y regresen a la unidad de la verdad otorgada a la Iglesia por Nuestro Señor Jesucristo”, afirma el decreto.

