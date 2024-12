El Cardenal Luis Antonio Tagle, Pro-Prefecto del Dicasterio para la Evangelización en el Vaticano, afirmó en la Catedral de Goa (India) y ante los restos de San Francisco Javier, que este santo jesuita es “inspiración y modelo” para proclamar el Evangelio de Jesús, la Buena Noticia, a todos.

La agencia vaticana Fides informó que el purpurado filipino presidió este martes 3 de diciembre una Misa solemne en honor a San Francisco Javier (1506-1552), Patrono de las Misiones y cuya fiesta se celebra hoy, ante los restos del santo que evangelizó Asia, concretamente India y Japón.

Mensajeros de la Buena Noticia

En el marco de la exposición de las reliquias de San Francisco Javier, que se realiza cada diez años, el cardenal resaltó que “la ostensión del cuerpo de San Francisco Javier parece recordarnos: somos mensajeros de la Buena Noticia”.

Retrato japonés de San Francisco Javier. Crédito: Dominio público.

El Cardenal Tagle explicó que para los mensajeros bíblicos “todo comienza con la llamada misericordiosa de Dios”. En el caso del profeta Jeremías, este “se sintió abrumado por la llamada de Dios y protestó, invocando su juventud como limitación. No dijo: ‘Gracias por elegirme a mí y no a otros, soy realmente el mejor’. También San Pablo admitió que era el menor de todos los santos, porque persiguió a la Iglesia en el pasado, pero fue llamado de todos modos”.

Ambos, precisó el purpurado, son “llamados por Dios” pero “ven su pequeñez ante la grandeza del Señor que llama y la grandeza de la misión”.

“No se presentan, promocionan o anuncian a sí mismos, ni buscan ser elegidos, ni crean su propio mensaje. Los verdaderos mensajeros se sorprenden al ser notados por Dios, permanecen humildes manteniendo un estilo de vida sencillo y una actitud mansa. Los verdaderos mensajeros afrontan el rechazo, las amenazas y la persecución”, aseguró.

El cardenal dijo además que los mensajeros de Dios son “como palomas, no como lobos, porque dependen de la bondad de Dios. Los verdaderos mensajeros se alegran de no ser los únicos llamados por Jesús: tienen compañeros, no competidores, en el camino”.

Tras advertir de los “falsos mensajeros” que difunden el mal entre la gente, el Cardenal Tagle explicó que los que llevan el mensaje de Dios comparten la Buena Noticia, el Evangelio de Jesús, que “no es una promesa vacía” ni “un sueño inalcanzable”, como lo prueba la vida de San Francisco Javier, que inicialmente era escéptico sobre San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, pero que con el tiempo se convirtió en uno de sus primeros compañeros.

San Francisco Javier: Inspiración y modelo de los mensajeros de Dios

Pintura de San Francisco Javier. Crédito: óleo sobre tela de Bartolomé Esteban Murillo / Dominio público.

El purpurado explicó que San Francisco Javier “no fue el primer elegido por Ignacio para ser enviado a las Indias Orientales. Pero cuando el plan original no se materializó, Ignacio aceptó a regañadientes que Francisco ocupara su lugar”, pues “Dios también puede llamar las segundas opciones”.

Una vez en Asia, resaltó el Cardenal Tagle, San Francisco Javier “proclamó el Evangelio con celo en medio de las dificultades, llevando sólo los libros esenciales para la oración y el catecismo. No era la ambición ni la conquista lo que le daba energía. Era el amor a Jesús, que le había amado primero. Sólo el amor era lo único que importaba. El mensaje daba valor al mensajero. El mensajero encarnó el mensaje”.

El Pro-Prefecto del Dicasterio para la Evangelización también participa en la India en el Meeting of the International Societies of Apostolic Life (MISAL, Encuentro de Sociedades Internacionales de Vida Apostólica) en Pilar, que tiene lugar cada dos años y que este 2024 ha sido acogido por la Sociedad Misionera de San Francisco Javier.

¿Quién es San Francisco Javier?

San Francisco Javier es un santo jesuita que nació en 1506, en el Castillo de Javier en Navarra, cerca de Pamplona (España).

De familia de alcurnia, a los 18 años fue enviado a estudiar a la Universidad de París, donde tuvo como compañero al francés San Pedro Fabro, quien lo puso en contacto con Íñigo de Loyola, el futuro San Ignacio de Loyola.

Entabló una gran amistad con él y fue parte del pequeño grupo de compañeros del núcleo fundacional de la Compañía de Jesús (Jesuitas). Finalizados sus estudios, Francisco Javier hizo los Ejercicios Espirituales bajo la dirección de Ignacio y, más tarde, los primeros votos.

Fue ordenado sacerdote en Venecia y tiempo después partió a la India como Nuncio Apostólico en Oriente. Llegó a Goa en 1542 y se dedicó a evangelizar y dar catequesis a los paravares, habitantes de la región.

Murió en una isla desierta a unos 100 kilómetros de Hong Kong, sin poder cumplir su sueño de evangelizar China, pero habiendo evangelizado a una multitud de personas en la India, donde ahora reposan sus restos.

Fue canonizado el 12 de marzo de 1622.