El párroco de la única iglesia católica de la Franja de Gaza, el P. Gabriel Romanelli, expresó al diario oficial del Vaticano —L'Osservatore Romano— la intención de la comunidad cristiana de no abandonar la región, a pesar de los pedidos de evacuación del ejército israelí en el marco del Plan de los Generales.

La situación es crítica en las localidades de Jabalia y Shita, en el noroeste de la Franja de Gaza. Allí la orden de evacuación es estricta. El párroco explicó que las familias cristianas de Shita se han refugiado en las únicas dos iglesias cristianas de la región: la católica y la ortodoxa. “No hay descanso, ni de día ni de noche, del ruido de los helicópteros y de las bombas”, precisó.

El sacerdote argentino explicó que hace seis semanas recibieron un mensaje de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el que catalogan al lugar donde se encuentra la parroquia de la Sagrada Familia como “zona roja” y les proponían dos corredores para desplazarse de manera segura hacia el sur. Hasta ahora, aseguró, no han recibido ninguna orden de evacuación oficial.

La sede de Cáritas, por ejemplo, a tan sólo cuatro kilómetros al norte de Gaza, ya recibió la orden de evacuar hacia el sur. “Cuatro kilómetros es una distancia corta y esperamos que pronto lleguen tropas israelíes cerca de nuestras casas. Por eso en estos momentos hay una gran tensión en nuestra comunidad”, indicó el sacerdote.

“Pero nuestras familias no quieren irse, no sé qué pasará. ¿Por qué deberíamos irnos? Ninguno de nosotros está involucrado en el conflicto. ¿Qué harían nuestros cristianos en el sur? Hacinados con otros dos millones de palestinos desplazados que no tienen nada y viven en tiendas de campaña”, cuestionó el P. Romanelli.

El párroco dijo esperar que su “peligrosa situación” sea conocida en Occidente. Además, comentó que confia en la “capacidad de intervención” del Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén.

Según Vatican News, las próximas horas “serán decisivas” para comprender la evoclución del llamado Plan de los Generales y el impacto que tendrá sobre Gaza y, especialmente, sobre la comunidad cristiana local.

¿Qué es el Plan de los Generales?

Diversos medios reportan que Israel ha aumentado el asedio en contra las ciudades del norte de Gaza, emitiendo órdenes de evacuación y bloqueando el suministro de alimentos. Es lo que se conoce como el Plan de los Generales, presentado por oficiales de alto rango retirados —liderados por mayor general (retirado) Giora Eiland, exasesor de seguridad nacional— al primer ministro Benjamin Netanyahu, en septiembre.

El plan, según informa la BBC, se originó en la frustración de los oficiales porque Israel no ha logrado sus objetivos en Gaza después de un año de guerra y sería una manera de “romper el punto muerto” en el que ha entrado el conflicto.

La iniciativa plantea otorgar 10 días a los civiles para salir de las zonas de evacuación a través de corredores seguros que Israel proporcionará, según explicó Eiland. “Y después de ese tiempo, toda esta área se convertirá en una zona militar. Y todos los miembros de Hamás, ya sean combatientes o civiles, seguirán teniendo dos opciones: rendirse o morir de hambre”, precisó.

El Plan de los Generales encendió el debate internacional. La propuesta no incluye un procedimiento para que las personas obligadas a evacuar puedan regresar a sus hogares, según confirmó a CNN el General (retirado) Gershon Hacohen, quien participó en su redacción.

Cuatro fuentes relacionadas con el gobierno israelí también confirmaron que no se había adoptado esta propuesta de asedio, pero otro antiguo funcionario militar indicó que el gabinete de gobierno estaría poniendo en marcha “una versión” del plan. Eiland dijo a CNN que esto es “bastante cierto” y remarcó que hay diferencias significativas entre su propuesta y lo que se está haciendo en el terreno.