El Papa Francisco reflexionó sobre la labor de la Iglesia en favor de los más pobres y marginados durante una audiencia en el Vaticano con los participantes del III Encuentro de Iglesias Hospital de Campaña, la fundación de “Mensajeros de la paz” en España.

Al inicio de su discurso, pronunciado desde el Palacio Apostólico del Vaticano, el Santo Padre destacó tres elementos esenciales: Anunciar a Cristo, reparar las desigualdades del tejido social y sembrar esperanza.

En primer lugar, les animó a seguir viendo en cada uno de las personas vulnerables que acogen “el rostro de Cristo”.

El Papa Francisco les invitó a denunciar con su apostolado la desigualdad, “a veces tan grande, entre los ricos y pobres”. Esto, según el Pontífice, “no es lo que Dios quiere de la humanidad y, en justicia, estas requieren ser resueltas”.

“Hay que restablecer el tejido social reparando las desigualdades, nadie puede quedarse indiferente ante el sufrimiento de los demás”, afirmó.

Más tarde, el Papa Francisco remarcó que es necesario “sembrar esperanza” en cada persona que acogen, “ya sea porque no tiene hogar, por ser refugiado, por ser parte de una familia en estado de vulnerabilidad, por ser víctima de la guerra o por cualquier otro motivo que lo vuelve marginado de la sociedad”.

También hizo hincapié en la situación de los migrantes,una realidad en Italia y España. “Agradecemos que vengan inmigrantes porque el nivel de edad que tenemos es un poco escandaloso. Creo que la edad media en Italia es de 46 años. No tienen hijos. Sí, todos tienen un perro o un gato, pero no tienen hijos. Y llegan los inmigrantes y, en cierto modo, son los hijos que no queremos tener”.

Aunque estos hermanos nuestros muchas veces “vivan abrumados ante un panorama que pudiera asemejarse a un callejón sin salida, recuérdenles que la esperanza cristiana es más grande que cualquier situación, porque tiene su fundamento en Dios y no en el hombre. Lo que para los hombres parece imposible, no lo es para Dios”, señaló a continuación.

El Santo Padre afirmó que “atender a los más vulnerables es siempre un privilegio, porque de ellos es el Reino de los cielos” y lamentó la cultura del descarte hacia los ancianos y los niños que son explotados.

“Cada vez que tenemos la ocasión de acercarnos a ellos y brindarles nuestra ayuda, es la oportunidad que tenemos de tocar la carne de Cristo, porque llevar el Evangelio no es una cosa abstracta, una ideología, que se reduce a un adoctrinamiento, sino que se concretiza ahí, en el compromiso cristiano con los más necesitados; ahí está la verdadera evangelización”.

Por último, les agradeció su testimonio de vida cristiana, al tiempo que les pidió seguir contagiando “de esperanza, misericordia y amor a otras personas, que convencidas de esta verdad puedan sumarse a colaborar en el servicio de los más pobres”.