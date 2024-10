Después de que los obispos católicos de Michigan (Estados Unidos) condenaran un video de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, diciendo que se estaba “burlando” de la Eucaristía, Whitmer se disculpó por cómo “se había interpretado” el video.

El video viral muestra a Whitmer alimentando a Liz Plank, una escritora, periodista e influencer canadiense con 611.000 seguidores en su página de Instagram "feministabulous", con un chip Dorito durante una sesión de “Chip Chat”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El video generó controversia la semana pasada, ya que muchos católicos interpretaron la postura de Plank y la colocación del Dorito en la lengua como una burla a la recepción de la Sagrada Comunión. Algunos notaron que Plank parece estar arrodillada en el video.

Desde entonces, los católicos de Michigan han protestado frente a la casa de Whitmer en una “Concentración del Rosario por el Respeto Religioso” organizada por CatholicVote, un grupo de defensa política.

Los obispos católicos de Michigan condenaron el viernes el video después de que se volviera viral, y su presidente y director ejecutivo, Paul Long, dijo que “ya sea que insultar o no a los católicos y a la Eucaristía fuera la intención, ha tenido un impacto ofensivo”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Pero Whitmer dijo en un comunicado reciente que la burla no era su intención.

“Con más de 25 años en el servicio público, nunca haría algo para denigrar la fe de alguien", dijo Whitmer en un comunicado compartido con CNA, agencia en inglés de EWTN News. “He utilizado mi plataforma para defender el derecho de las personas a tener y practicar sus creencias religiosas personales. Mi equipo ha hablado con la Conferencia Católica de Michigan”.

“Lo que se suponía que iba a ser un video sobre la importancia de la Ley CHIPS para los empleos de Michigan se ha interpretado como algo que nunca tuvo la intención de ser, y me disculpo por eso”, dijo Whitmer.

El pie de foto del vídeo, que fue editado, hace referencia a la Ley CHIPS, una ley de la administración Biden de 2022 conocida como Ley de Creación de Incentivos Útiles para Producir Semiconductores y Ciencia.

“Si él no lo hace, Gretchen Whitmer lo hará”, decía el pie de foto de la publicación de Plank en Instagram. “Los chips no sólo son deliciosos, la Ley CHIPS cambia las reglas del juego para la tecnología y la fabricación de EE.UU., ¡impulsa la producción nacional de semiconductores para reducir la dependencia de proveedores extranjeros! Donald Trump pondría eso en riesgo”.

Los defensores de Whitmer afirman que el video era parte de una tendencia de TikTok en la que una persona es alimentada por otra persona. Un clip del presentador de “The Late Show”, Stephen Colbert, y la estrella de “Bear”, Jeremy Allen White, participando en la tendencia se volvió viral en junio.

“También señalaré que Liz no está arrodillada en el video. Está sentada”, dijo la secretaria de prensa de Whitmer, Stacey LaRouche, a CNA el lunes.

“Nadie estaba de rodillas. Estoy sentada en un sofá que es visible en la toma”, dijo Plank en una publicación en X el domingo.

Plank también ha criticado la atención de los medios de comunicación a la controversia en una publicación en su Substack, diciendo que le quita atención a la Ley CHIPS.

“En las últimas 24 horas, me he convertido en el objetivo de una conspiración de derecha que me acusa de realizar rituales satánicos con Doritos”, escribió Plank. “Desearía estar bromeando, pero aparentemente, ¡la brujería basada en bocadillos es donde estamos en este ciclo electoral!”.

En respuesta a la disculpa de la gobernadora, los obispos católicos de Michigan reiteraron su llamado al respeto hacia las personas de todos los orígenes religiosos.

“Esperamos que la gobernadora y su equipo ahora entiendan y aprecien mejor el daño que se ha causado”, dijo Long a CNA. “Reiteramos nuestro llamado a los funcionarios electos para que sean respetuosos y civilizados con las personas de fe religiosa, ya sean cristianas, musulmanas o judías. Lamentablemente, la burla de las personas y tradiciones religiosas se ha vuelto demasiado frecuente en nuestro estado y país, eso debe terminar”.

“Con oraciones por todos los funcionarios electos y su servicio para promover el bien común en nuestro estado, los líderes de la comunidad, incluida la gobernadora, deben reconocer cómo sus palabras y acciones se convierten en la norma para la sociedad en general", continuó Long.

Long había dicho el viernes que el video “va más allá de la tendencia viral en línea que lo inspiró, imitando específicamente la postura y los gestos de los católicos que reciben la Sagrada Eucaristía, en la que creemos que Jesucristo está realmente presente”.

“No es sólo de mal gusto o ‘extraño’; es un ejemplo demasiado familiar de un funcionario electo que se burla de las personas religiosas y sus prácticas”, continuó Long. “Si bien se aprecia el diálogo sobre este tema con la oficina de la gobernadora, ya sea que insultar a los católicos y a la Eucaristía fuera o no la intención, ha tenido un impacto ofensivo”.

Long señaló que los habitantes de Michigan y otras personas en todo el país “se han cansado y continúan expresando su alarma porque el nivel de civilidad y respeto hacia las personas de fe está disminuyendo día a día”.

“Michigan es un estado religiosamente diverso e incluye comunidades prósperas de creyentes cristianos, judíos y musulmanes”, señaló Long, quien pidió a las autoridades públicas “que devuelvan un nivel de respeto, civismo y aprecio por aquellos que han encontrado la paz y la realización en la vida adorando a Dios y sirviendo a su prójimo”.

El video del Dorito fue parte de una entrevista más amplia con Whitmer en la que ella y Plank discutieron varios temas, incluido el aborto. En el video completo en el canal de YouTube de Plank, Whitmer, conocida por su defensa del aborto en Michigan, bromeó sobre los “abortos posparto” en referencia al comentario de Trump sobre el proyecto de ley sobre el aborto convertido en ley por el gobernador de Minnesota y candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024, Tim Walz.

Más adelante en el video, Whitmer señaló que estaba abierta al diálogo con aquellos que no están de acuerdo con el tema del aborto.

“Para las personas que no están de acuerdo conmigo en los derechos reproductivos, estoy segura de que hay otras cosas en las que podríamos encontrar un terreno común”, dijo Whitmer. “Pero todo empieza por hablar entre nosotros. Comienza con escuchar y comienza con hacer preguntas a otra persona y no juzgarla, sino tratar de entender”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.