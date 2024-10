“¡Felicidades por ser valientes, por haber dicho sí a la vida!”, exclamó el Obispo de Getafe (España), Mons. Ginés García Beltrán, al dirigirse a las madres y padres que rechazaron el aborto y cuyos hijos recibieron el sacramento del bautismo.

La ceremonia se realizó en la parroquia de San Josemaría María Escrivá, en el municipio madrileño de Alcorcón, durante la tarde del sábado 5 de octubre. Los 17 niños fueron rescatados del aborto gracias al trabajo que realizan en el exterior de centros de abortos la Asociación Más Futuro y los Rescatadores Juan Pablo II.

“Hoy estamos celebrando la fiesta de la vida”, aseguró el prelado durante la ceremonia, según recoge el sitio web de la Diócesis de Getafe. Y más adelante subrayó que “nosotros no somos un número, no somos algo, nosotros no somos un desecho, sino que somos alguien”.

“Dios ha pensado y ha querido a vuestros niños desde antes de la creación del mundo”, dijo Mons. García Beltrán a los padres de los niños.

El obispo español resaltó que “estos niños no están aquí por casualidad, ninguno. No sé las circunstancias por las que os quedasteis embarazadas, lo que sí sé es que Dios ya quería desde siempre a vuestros niños, los tenía pensados, por lo tanto, no son uno más, no son un número estadístico sino alguien importante”.

Los 17 niños que recibieron el Bautismo, aseguró, “no son un desecho que puedo hacer con ellos lo que quiero”, recordando que “el hombre, la mujer, tienen dignidad”.

El Obispo de Getafe aseguró que “es una alegría, un gozo, poder bautizar a estos 17 niños, que podían no haber sido y sin embargo son y ¿qué sabemos lo que serán en el futuro?, ¿qué sabemos lo que podrán dar a la sociedad?, ¿qué sabemos la cantidad de bien que podrán hacer?”.

“Por eso le damos gracias al Señor por estos nuevos cristianos”, expresó.

El prelado alentó a las madres a que cuando enfrenten “alguna dificultad, algún desánimo” piensen “en la Virgen con su Hijo en brazos, como vosotras, para encontrar en ella la fortaleza, el consuelo, la luz que necesitáis”.