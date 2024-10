Un total de 17 niños de menos de un año que fueron rescatados cuando sus madres se planteaban someterse a un aborto, serán bautizados este sábado por el Obispo de Getafe (España), Mons. Ginés García Beltrán.

La ceremonia, que tendrá lugar a las 17:30 horas (hora local) en la parroquia San Josemaría Escrivá en Alcorcón, incorporará a la Iglesia a estos niños rescatados de los centros de aborto por la Asociación Más Futuro y el grupo de Rescatadores Juan Pablo II.

Marta Velarde, presidente de Más Futuro, explica en un comunicado difundo por la Diócesis de Getafe que “cada año se bautizan más niños, aunque las dificultades también crecen, ya que este año a cuatro de las madres no les han dado permiso en el trabajo para poder asistir a la celebración”.

El camino hasta la celebración del Bautismo “ha sido muy complicado porque cada madre tiene una problemática distinta, pero salvar bebés del aborto nos hace profundamente felices. A pesar del momento especialmente complicado, estamos rescatando muchos niños”, afirma Velarde.

Entre los nuevos cristianos, están los hijos de una madre que profesaba otra religión y que ahora se prepara para recibir el Bautismo.

“Un hijo es una bendición de Dios”

Karen acudió desesperada al negocio de aborto Dator de Madrid. Tenía 26 años, estaba embarazada y su pareja no quería tener hijos. “Estaba desesperada sin el apoyo de nadie para tener a mi hija. No sabía qué hacer”, rememora.

Allí conoció a varios voluntarios de Más Futuro: “Se me acercaron y me dijeron que el aborto no era la solución y que si no tenía el apoyo de nadie ellos me iban a ayudar”, explica. Y así fue como les dejó su teléfono.

A los pocos días se pusieron en contacto y desde entonces la han ayudado en todas sus necesidades: “Doy gracias a Dios por haber puesto en mi camino a esas personas maravillosas que me han ayudado, ya que mi vida dio un giro para bien”.

“Decidí seguir con mi embarazo y tener a mi pequeña, que hoy tiene ya dos años y es mi mayor alegría, mi ilusión, mi vida y la razón por la que sigo adelante. El sábado voy a bautizarla y me siento muy emocionada de poder dar este gran paso junto a mi hija”, prosigue.

Desde su experiencia, Karen se dirige a las madres que se plantean abortar al verse sin apoyos familiares y sociales “que no lo hagan; un hijo es una bendición que Dios le manda a uno. Por muy difícil que se ponga la vida, hay que afrontar la situación y seguir adelante”.