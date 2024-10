El Obispo de Córdoba (España), Mons. Demetrio Fernández destacó que la evangelización “es una de las gestas más importantes de la historia” durante la presentación de la X edición de la exposición El Domund al descubierto, una iniciativa de Obras Misionales Pontificias en España.

“La tarea de la evangelización que la Iglesia de Jesucristo viene realizando desde hace más de 2.000 años es una de las gestas más importantes de la historia, está claro. Acá especialmente, en el siglo XVI, donde España tuvo un protagonismo especial de llevar la fe al Nuevo Mundo”, expuso el prelado.

Mons. Fernández destacó que esa tarea misionera es en el siglo XXI “mayor todavía que en aquel momento”.

Si en el siglo XX, como dijo San Juan Pablo II en Redemptoris Missio, “por fin la Iglesia había llegado a cumplir el mandato de Jesucristo de haber llegado al mundo entero”, recordó el obispo español, ahora se trata de abordar “la tarea de permear las culturas, los territorios, las personas”.

Para lograrlo, ha puntualizado, “se necesitan muchísimos misioneros” que “Dios sigue suscitando de múltiples formas” y que rondan los 500.000 en el mundo entero, ha recordado.

Una "multinacional imparable" del Evangelio

En la presentación de El Domund al descubierto, iniciativa que lleva la realidad misionera a las calles y que se celebra cada año en una ciudad diferente en España, también estuvo presente el Obispo de Bangasú (República Centroafricana), Mons. Juan José Aguirre.

Poniendo como ejemplo su presencia como misionero comboniano a lo largo de toda una vida en África, Mons. Fernández afirmó que “esto de la misión no son palabras, no es una teoría, no es una colecta, es una vida concreta”.

En el caso de Mons. Aguirre, puntualizó, “ha tenido que vivir momentos muy duros de salud personal, ha dejado la vida entera” en medio de guerras y enfrentamientos. “Es un testigo sencillo, pero muy elocuente de lo que es la misión que realiza la Iglesia en el mundo entero”, añadió.

Esta tarea es, añadió el Obispo de Córdoba, “con lenguaje que todos entendieran, una multinacional imparable del Evangelio” y un hecho que ha de ser celebrado y vivido “porque además tiene un eco enorme en los católicos en nuestro mundo”.

Actividades de “El Domund al descubierto” 2024

La décima edición de El Domund al descubierto se lleva a cabo a través de una serie de actividades a lo largo del mes de octubre que incluyen vigilias de oración, mesas redondas donde misioneros explican sus experiencias o encuentros juveniles.

También se realizará el tradicional pregón del Domund, que este año correrá a cargo de Mons. Aguirre y que se realizará el próximo 15 de octubre en la Catedral de Córdoba.

El viernes 18, se entregarán en Madrid los premios misioneros Beata Pauline Jaricot y Beato Paolo Manna a la hermana Milagros García López, religiosa adoratriz, cuya misión en Cabo Verde pasa por servir a mujeres víctimas de prostitución y a Radio María España, en su 25 aniversario, respectivamente.

El domingo 20 de octubre, día mundial de las misiones, se televisarán dos Misas, una celebrada en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena en Madrid (TVE, 10:30 horas, horario local) y otra en la Catedral de Córdoba (TRECE, 12:00 horas, hora local).