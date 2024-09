La ciudadana Olga Izquierdo ha conseguido una victoria para la defensa de la libertad de expresión en Perú, ya que la Fiscalía decidió no presentar cargos en su contra tras ser denunciada por supuesta discriminación al criticar los baños “trans” en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima.

“Cada mujer tiene derecho a espacios seguros, y la postura de Olga ha ayudado a proteger ese derecho”, afirmó Kristina Hjelkrem , abogada de ADF International para América Latina, en una nota de prensa publicada en su sitio web oficial.

Izquierdo, una TikToker que se volvió viral en julio de 2023, criticó la señalización de un baño de mujeres en el aeropuerto de Lima, que permitía el acceso a “cualquier persona con identidad femenina”. En sus videos, con más de 12.5 millones de reproducciones, expresó su preocupación por la seguridad de las mujeres y niñas ante esta situación.

“Quiero presentar una queja porque en el baño de mujeres dice en el letrero que puede entrar una persona con identidad femenina. Es decir, ¿pueden los hombres entrar al baño de mujeres?”, cuestionó Izquierdo.

La reacción a sus comentarios fue inmediata. Leyla Augusta Huerta Castillo, activista trans, presentó una denuncia contra Izquierdo, argumentando que su discurso constituía un acto de discriminación. En Perú, las condenas por discriminación pueden acarrear penas de prisión de dos a tres años y puede obligarse a realizar servicio comunitario.

El 10 de agosto de 2023, la Fiscalía abrió una investigación para evaluar la denuncia. ADF International aportó con su opinión sobre la protección de la libertad de expresión en el contexto del derecho internacional, lo que ayudó a fundamentar la decisión de desestimar la denuncia.

Finalmente, el 21 de junio de 2024, la Fiscalía decidió no presentar cargos contra Izquierdo. No obstante, el 10 de julio, Castillo apeló esta decisión, pero la Fiscalía confirmó, tras un año de investigación, que no se presentarían cargos.

“Olga simplemente utilizó sus redes sociales para expresar sus preocupaciones sobre la seguridad de mujeres y niñas cuando se permite el acceso de hombres a los baños femeninos, y por ello fue acusada de un crimen. Nadie debería enfrentar la posibilidad de prisión por compartir la verdad de que permitir a hombres en baños de mujeres tiene consecuencias peligrosas”, resaltó Hjelkrem, enfatizando la importancia de proteger los derechos de expresión en un contexto global de creciente censura.

Al conocer la decisión de la Fiscalía, Izquierdo declaró : “Primero quiero agradecer a ADF International por su invaluable apoyo en mi defensa legal. En Perú, estamos decididos a luchar por un futuro donde prevalezca la libertad de expresión y donde nadie sea silenciado o castigado por sus ideas”.

“Tras un año de intensa batalla legal, la Fiscalía ha desestimado la denuncia en mi contra, reconociendo que mi discurso a favor de la diferenciación de baños por sexo se realizó en el pleno ejercicio de mi libertad de expresión y con el objetivo de defender la seguridad de las niñas”, concluyó.