La popular presentadora española Cristina Pedroche, uno de los rostros más reconocidos de la televisión nacional, ha revelado que ha bautizado a su hija en secreto, al tiempo que reconoce que realiza prácticas esotéricas.

En el estreno de la temporada del podcast Poco se habla, la presentadora de televisión relató que ha bautizado recientemente a su hija, nacida el pasado año, en una ceremonia que se realizó en intimidad junto al padre de la niña -el reputado cocinero Dabiz Muñoz- y los abuelos de la pequeña.

Antes de ofrecer esta información, la presentadora explicó que realiza algunas prácticas esotéricas como llevar pulseras contra el mal de ojo o pedir deseos a la luna llena y la luna nueva, pero que había comenzado a creer en Dios: “Estoy muy agradecida a la luna, a Dios y a todo”, expresión antes de afirmar: Desde que he dado a luz soy creyente. Yo creo en Dios ahora”.

La razón por la que afirma creer en Dios es que “sentía que no podía sola proteger a mi hija y que ‘algo’ más me tiene que ayudar a protegerla”.

Tras revelar que había bautizado a su hija, Pedroche también aseguró que “ahora me queda casarme por la Iglesia” con Dabiz Muñoz, al que está unida por un matrimonio civil celebrado en su domicilio ante un notario.

Respecto de las prácticas esotéricas que practica, Pedroche ha explicado que “todo estos rituales vienen de mi amiga Estefanía Ruiz”, una escritora que se define como “una enamorada de la historia, de la fotografía analógica y de las piedras naturales” que confía “el poder del universo, en las buenas energías y aunque científicamente no está demostrado tengo el fiel convencimiento de que la luna llena saca a relucir nuestros instintos más primarios”.

Pedroche ha afirmado además que de los consejos que recibe de Ruiz “me lo creo todo y lo hago todo”.

Por ejemplo, lleva en su muñeca izquierda una pulsera roja con una piedra: “Siento que me protege del mal de ojo y de la gente mala que dice cosas malas de mí. Yo no me lo quito esto nunca. Ni para ducharme ni para dormír ni para nada. Siempre va conmigo”, ha detallado, antes de añadir: “Y los deseos que le pido a la luna, a la luna llena y a la luna nueva, casi todos se han cumplido”.

Por otro lado, preguntada por si le ha hecho una “carta astral” a su hija, ha respondido: “He decidido no hacerle la carta astral a mi hija porque yo hago las cosas que me puedan definir a mí. Entonces, que me lo hagan a mí, vale. Pero la vida de mi hija yo no la voy a poder controlar. Entonces, que la decida ella. Si ella cuando sea mayor quiere hacerse la carta astral, que se la haga”.

El Código de Derecho Canónico establece que “los padres del niño que va a ser bautizado, y asimismo quienes asumirán la función de padrinos, han de ser convenientemente ilustrados sobre el significado de este sacramento y las obligaciones que lleva consigo; y debe procurar el párroco, personalmente o por medio de otras personas, que los padres sean oportunamente instruidos con exhortaciones pastorales e incluso con la oración en común, reuniendo a varias familias, y visitándolas donde sea posible hacerlo” (cánon 851).

Según ha revelado la propia Pedroche, la ceremonia de Bautismo tuvo lugar en la parroquia de Santa Eulalia en el barrio de Vallecas (Madrid), donde ella misma recibió las aguas bautismales.

La parroquia está a cargo de Hijos del Amor Misericordioso, una congregación fundada por la Beata Madre Esperanza de Jesús. Su párroco, desde diciembre de 2028 es el P. Antonio Mezquíriz.

Esta iglesia forma parte del Arciprestazgo de San Diego en la Vicaría IV de la Archidiócesis de Madrid, al igual que la antigua parroquia de San Carlos Borromeo, lugar que el Arzobispo emérito de Madrid, Cardenal Antonio María Rouco Varela, convirtió en “centro pastoral” tras conocerse que en ella se daba con frecuencia la absolución colectiva y se consagraba con rosquillas o turrón.