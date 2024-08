El P. Eduardo Hayen Cuarón, exorcista y director del semanario Presencia de la Diócesis mexicana de Ciudad Juárez, ofreció un camino de seis pasos para dejar el esoterismo y volver a la Iglesia Católica.

El esoterismo o lo esotérico, palabra que en su raíz griega significa “interior” o “interno”, remite a lo que algunos consideran un conocimiento anterior o “natural” que está por encima de todas las religiones, que pasa de los “maestros” a los “iniciados”.

En ese sentido, el esoterismo tiene como principales manifestaciones la adivinación, la quiromancia, los signos del Zodíaco, el uso de piedras y la magia, entre otros.

El esoterismo está reñido con la fe católica porque no sólo niega la divinidad de Jesucristo, sino que además atenta contra el primer mandamiento de la ley de Dios: “Amarás a Dios sobre todas las cosas”.

En un tuit publicado el 1 de agosto de 2022, el P. Hayen propone un “camino sugerido para una persona que ha estado metida en actividades esotéricas, lejos de Dios y de la Iglesia”.

Estos pasos son: “1. Examen de conciencia y arrepentimiento, 2. Acudir a la Confesión. 3. Renunciar a Satanás, 4. Empezar a orar, 5. Retiro de evangelización, y 6. Catequesis permanente”.

El sacerdote mexicano comenta, además, que “algunas personas sugieren Rosario diario y Misa diaria. Yo digo que todavía no. No cansen a la gente. No los hagan correr cuando no tienen entrenamiento para caminar. Despacio que llevo prisa”.

El P. Hayen destaca luego que “la Misa dominical es muy importante, y si se puede acompañar con Misas diarias, mejor”.

“Hay que ver la situación personal de cada persona, y acompañar según sus circunstancias. Hay casos más graves que otros”, concluye.

Publicado originalmente el 16 de agosto de 2022. Ha sido actualizado para su republicación.