James Earl Jones, el famoso actor de teatro y cine que se convirtió a la fe católica, murió el lunes 9 de septiembre a los 93 años. Su agente informó que el deceso ocurrió en su casa en el condado de Dutchess, en Nueva York (Estados Unidos).

Conocido por prestar su imponente voz a personajes como Darth Vader de la saga de Star Wars y Mufasa en El Rey León, además de ser la voz emblema de CNN en inglés, la carrera de Jones duró casi siete décadas.

Fue uno de los pocos artistas en obtener la codiciada lista de premios de actuación EGOT: un Emmy (televisión), un Grammy (música), un Oscar (películas) y un Tony (teatro).

Nacido el 17 de enero de 1931 en el seno de una familia pobre en Mississippi (Estados Unidos), Jones superó su tartamudez a temprana edad, en parte al descubrir su talento para la poesía. Se alistó en el ejército después de graduarse de la universidad y se mudó a Nueva York después de servir para dedicarse a la actuación.

Jones, un prolífico actor de teatro que se hizo famoso por sus papeles shakespearianos, también entretuvo a generaciones de cinéfilos con docenas de papeles, entre ellos, sus actuaciones de voz más famosas (el león monarca Mufasa y la inimitable amenaza de Darth Vader).

Jones no habló mucho de su fe católica, pero dijo en una entrevista de 1987 que se convirtió a la fe durante el tiempo que sirvió en el ejército. Dijo que mientras discernía si permanecer en el ejército o dedicarse a su verdadera pasión, la actuación, las únicas cosas que tenía en su vida que “no estaban orientadas al arte de matar” eran su fe católica “y las obras completas de Shakespeare”.

En 1985, prestó su voz al Faraón en el primer episodio de La mayor aventura: Historias de la Biblia de Hanna-Barbera. También grabó una edición en audio de la versión King James del Nuevo Testamento.

En 1993, en un artículo titulado 7 Ways to pray with Shakespeare (7 formas de rezar con Shakespeare), James Earl Jones escribió: “Hoy soy conocido por mi voz y por mi actuación. He tenido la suerte de recibir trabajos como el papel de Darth Vader en la trilogía de Star Wars de George Lucas y el de locutor de doblaje para la cadena de televisión por cable CNN. También narré el retrato de Lincoln de Aaron Copland en un CD que grabé con la Orquesta Sinfónica de Seattle, pero tal vez mi más grande honor fue cuando me pidieron que leyera el Nuevo Testamento para una grabación”.

En ese mismo artículo, refiriéndose a la oportunidad de grabar su voz leyendo la Biblia, James comentó: “cuando me pidieron grabar el Nuevo Testamento, en realidad lo hice por un hombre alto, canoso, que no sólo me ayudó a guiarme hacia el autor de las Escrituras, sino al padre de mi voz resucitada, y así encontrar la vida abundante”.

Jones se refirió también a su mentor Donald Crouch, que “nunca nos presionó con la religión, pero que nos decía que si despertábamos encontraríamos a Dios, encontraríamos nuestro llamado y así, encontraríamos la vida”.