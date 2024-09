Ines Murzaku

La Dra. Ines Angeli Murzaku es profesora de Historia Eclesiástica, directora del Programa de Estudios Católicos y presidenta fundadora del Departamento de Estudios Católicos de la Universidad Seton Hall en Nueva Jersey. Obtuvo un doctorado en investigación del Pontificio Instituto Oriental de Roma y ha ocupado puestos de profesora visitante en las Universidades de Bolonia y Calabria en Italia y en la Universidad de Münster en Alemania. La investigación de la Dra. Murzaku se ha publicado en múltiples artículos académicos y ocho libros, entre ellos Mother Teresa, Saint of the Peripheries (Paulist Press 2021) y Life of St. Neilos of Rossano (Harvard University Press 2018). Colabora habitualmente en temas religiosos con medios de comunicación como Associated Press, CNN, Catholic World Report, Voice of America, Relevant Radio, The Catholic Thing, Crux, The Record, The Stream, Vatican Radio y EWTN.